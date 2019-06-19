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«Целевая аудитория» появляется ближе к ночи

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В связи с празднованием выпускных вечеров, в первую очередь, Госавтоинспекция сосредоточилась на пресечении грубых нарушений ПДД. В приоритете было выявление пьяных водителей, а также тех, кто сел за руль, не имея права управлять транспортом. О том, как прошел рейд, – в материале «А».

На первый взгляд на районных дорогах все спокойно – транспорта совсем мало, в основном – местные жители на велосипедах, у водителей изредка останавливаемых автомобилей с документами все в порядке. Но опытные сотрудники ГАИ знают, что «целевая аудитория» появится ближе к ночи. Так и случилось – около 10 вечера был задержан водитель, управлявший мотоблоком в нетрезвом состоянии. Нарушитель пояснил, что праздновал выпуск дочери из школы, потом друзья попросили подвезти их домой – не смог отказать.
– В выходные и праздничные дни ГАИ уделяет особое внимание отработке территории Борисова и Борисовского района в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ходе сегодняшнего рейда был задержан водитель, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора – более 2,5 промилле. Правонарушение оформлено по статье 18.16 ч.1 КоАП Республики Беларусь «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения…», а транспортное средство с помощью эвакуатора было доставлено на штрафную площадку в Борисов. Также из грубых нарушений – был задержан один водитель, не имеющий права управления транспортным средством. Хотелось бы отметить, что, несмотря на выявленные нарушения, в настоящее время водители стали более дисциплинированными и в большинстве случаев правила дорожного движения соблюдают, – рассказал майор милиции Андрей Новик, командир взвода дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством без права на вождение предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин. А при повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания размер санкций возрастает до 20–50 базовых величин, возможен административный арест. Такая категория дел рассматривается судом.
За управление транспортным средством подшофе, а также за передачу управления выпившему гражданину либо отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 3 года. За аналогичное нарушение повторно в течение года грозит уголовная ответственность.

Наталья НАЗАРЕНКО, фото автора

 
 
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В выходные сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД провели рейды по отработке дорог Борисовского района – Р3 и Р63.
 
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