ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кое-как: почему тормозится программа по замене лифтов в Борисове

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

К примеру, в 2017 г. в Минской области из 173 лифтов заменено 154 (89%); в 2018 г. из 365 заменено 260 (71,2%); в 2019 г. необходимо заменить 230 лифтов, работы произведены по 58 лифтам (25%).
Хроническое невыполнение графиков замены (модернизации) лифтов связывают в первую очередь с недостаточным финансированием. Причем за последние три года в области не попал под замену ни один кооперативный дом, среди которых есть лифты, которые эксплуатируются по тридцать лет и более.
Напомним, что Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» установлено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу регламента (15.02.2013) и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 не позднее 15 февраля 2020 года. Лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанного регламента и не отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие до окончания назначенного срока службы (25 лет).

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Денис Луцевич, ведущий госинспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора, выполнение программы «Безопасный лифт» в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пинчанка Инесса Жемайтук пройдёт в парадном строю в День Независимости Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика