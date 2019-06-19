В аэропорту появились «Маленький принц», мостик через фонтан и композиция «Счастливого пути»

Источник материала: Tut.by

На привокзальной площади Национального аэропорта Минск появились новые арт-объекты. Это было сделано в преддверии II Европейских игр, сообщает пресс-служба аэропорта.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

В зоне центрального фонтана установили скульптуру «Маленький принц». Отмечается, что авторов композиции, белорусского архитектора Юрия Градова и скульптора Константина Селиханова, на ее создание вдохновило одноименное произведение великого французского писателя, поэта и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери.

«Композиция состоит из 4 элементов, выполненных из бронзы, и установлена на площадке из гранита и натурального камня. В основу эскизов легли рисунки самого автора, которыми было иллюстрировано произведение. Основной элемент — Маленький принц, стоящий на астероиде и держащий в руке самолетик, который символизирует детство, полет фантазии, мечту и стремление к новому, неизведанному. Три дополнительных элемента — это роза, колодец и лис. Роза — символ красоты, любви и женственности, которая так восхищала Маленького принца. Колодец олицетворяет не физическое проявление воды, а жажду человека к духовной пище. Лис же является символом мудрости и знания, учит основам любви и дружбы, он открывает один из главных секретов: „Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь…“», — говорится в описании.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Кроме того, возле композиции «Встречаем гостей!» в виде открытой ладони, декорированной зеленой травой, появилась вторая «ладошка».



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

«На „ладошках“ можно удобно расположиться и сделать красивые фотографии», — считают в пресс-службе Национального аэропорта.

Снимки не хуже, по мнению представителей аэропорта, получатся и на новом мостике через фонтан.









А возле VIP-зала теперь можно увидеть композицию «Счастливого пути» гродненского скульптора Сергея Жильского.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск