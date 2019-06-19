В Свислочи появились плавающие клумбы

Источник материала: Tut.by

Плавающие клумбы появились в Минске. Композиции, символизирующие васильки, можно увидеть в Свислочи в районе парка Янки Купалы.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Плавающие клумбы появились в Свислочи в районе парка Янки Купалы. Стилизованная под василек каждая композиция состоит из семи сцепленных между собой маленьких клумб, засаженных петуниями.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY



