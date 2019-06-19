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В Свислочи появились плавающие клумбы
20.06.2019 19:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плавающие клумбы появились в Минске. Композиции, символизирующие васильки, можно увидеть в Свислочи в районе парка Янки Купалы.
Плавающие клумбы появились в Свислочи в районе парка Янки Купалы. Стилизованная под василек каждая композиция состоит из семи сцепленных между собой маленьких клумб, засаженных петуниями.
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Композиции, символизирующие васильки, можно увидеть в Свислочи в районе парка Янки Купалы.
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