Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

Источник материала: Полымя

В деревне Большая Обрина Еремичского сельсовета проживают два бывших узника, которых сегодня посетили председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко и председатель Еремичского сельсовета Пётр Наумович. Искренние слова благодарности и тёплые пожелания крепкого здоровья и долголетия услышали в свой адрес бывшие узники Бразовский Георгий Сергеевич и Александр Николаевич Арабей. Им вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

















Оксана ЯНУШ

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