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Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

20.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В деревне Большая Обрина Еремичского сельсовета проживают два бывших узника, которых сегодня посетили председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко и председатель Еремичского сельсовета Пётр Наумович. Искренние слова благодарности и тёплые пожелания крепкого здоровья и долголетия услышали в свой адрес бывшие узники Бразовский Георгий Сергеевич и Александр Николаевич Арабей. Им вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко вручила медали узникам из д. Большая Обрина Еремичского сельсовета

Оксана ЯНУШ

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В деревне Большая Обрина Еремичского сельсовета проживают два бывших узника, которых сегодня посетили председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко...
 
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