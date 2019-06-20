Отпуск на родине. Как провести выходные в Налибокской пуще рядом с Минском и где там купаться в жару

Источник материала: Tut.by

Налибокская пуща находится примерно в 90 километрах от Минска. О чем никогда не скажешь, отдыхая там: густой лес и болото, где есть редкие растения и животные, петлистая река Ислочь и хорошо прогревающееся озеро Кромань, агроусадьбы на хуторах. Не верится, что все это так близко от столицы.

В пуще есть река Ислочь, которую любят байдарочники



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи , Голубых озерах , Браславском крае и болоте Ельня .

Вы знали, что Налибокская пуща, несмотря на свою близость к столице, считается одним из самых больших лесных массивов в Восточной Европе? При этом 80% пущи — непроходимый лес.

Пуща находится в Минской и Гродненской областях, и на ее территории расположен республиканский ландшафтный заказник «Налибокский». Его территория около 87 тысяч гектаров. Он охватывает Воложинский, Столбцовский, Ивьевский и Новогрудский районы.

Заказник подразумевает, что на некоторых территориях ограничена любая хозяйственная деятельность человека. При этом можно ездить на машине только по гравийной дороге, а на лесные сворачивать нельзя. Перемещаться по ним пешком и на велосипеде можно. Если вы приехали в пущу за ягодами или грибами, а здесь, кажется, все усыпано черничником, то машину надо оставить на гравийной дороге, а дальше идти пешком.





Есть места, куда туристу заходить вообще нельзя, потому что там водятся животные и растут растения из Красной книги. Понять, что такое место перед вами, можно по установленным знакам, где будет указано, что это территория строгого режима.

В пуще обитают пять животных из Красной книги Европы — зубр, барсук, рысь, медведь и орешниковая соня.





В пуще люди живут в основном на хуторах. Несмотря на удаленность от цивилизации — а здесь нет магазинов, кафе только придорожные и плохо ловит мобильная связь — дом дешевле 10 тысяч долларов не стоит. При этом только в прошлом году пущу, по данным заказника, посетили около 28 тысяч туристов. Эта цифра включает велосипедистов и любителей экологических троп.

Не один год в пущу ездят байдарочники, чтобы сплавиться по Ислочи.





— Ислочь — одна из самых живописных рек в Минской области. Она за лето несколько раз меняет свой характер в зависимости от погоды. При сплаве река всегда разная: есть завалы и заносы, где-то бобры постарались или дерево перевернулось, — говорит Юрий Яглеев, инструктор по сплаву на байдарках компании Kayak Travel.

По его словам, сейчас сплав на байдарках стал очень популярным отдыхом. Для одного человека сплавиться стоит 30 рублей.



Юрий Яглеев, инструктор по сплаву на байдарках

— Работает очень много компаний, и с каждым годом становится все тяжелее найти место, чтобы приткнуться и переночевать, — говорит Юрий.

Лариса Кулак, инженер-эколог республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», рассказывает, что для байдарочников, которые хотят остановиться в палатках, на Ислочи есть четыре стоянки. В Сутоках, Вялом, Белокорце и Марчехе. На них есть беседки на 20 человек, дрова, туалеты. По утрам заказник вывозит из этих мест мусор. Остановиться там стоит пять рублей с человека в сутки. Перед тем как сделать остановку, нужно позвонить в заказник, туда к приеду туристов привезут дрова, также могут доставить мобильную парилку.





Байдарки заказник в аренду не сдает. Их предоставляют туркомпании, также их можно арендовать в некоторых усадьбах. Например, в деревне Белокорец, на краю пущи, есть усадьба «Домик на Ислочи», где окажут такую услугу.

Где остановиться на озере Кромань



Озеро Кромань. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

В пуще находится озеро Кромань — от Минска на расстоянии около 100 километров. У него есть один небольшой пляж с плавным заходом. Подъехать к озеру можно на машине, но, чуть не доезжая, ее придется оставить и примерно 600 метров пройтись пешком. Мы останавливаемся, открываем дверь авто, делаем шаг и прямо перед нашими глазами — поле земляники.

Есть данные, что на берегу Кромани посадил липу польский маршал Пилсудский, который любил отдыхать в Налибокской пуще.

В субботу, 15 июня, на Кромани было необычно много людей. Илья Савельев с женой Татьяной и двумя детьми Дашей и Ярославом приехали сюда отметить день рождения дочери. Говорят, что бывают здесь достаточно часто, и обычно в этих местах почти никого нет.



Илья Савельев делает барбекю

— Впервые вижу здесь столько людей! Обычно две-три машины. Я в шоке, — говорит Илья.

По словам туристов, в озере чистая и теплая вода. Они здесь любят отдыхать и иногда даже арендуют домики в местном рыболовно-туристском комплексе. Это единственное место, где можно остановиться. Визуально выглядит очень аскетичным: простые, можно сказать, советские домики, на четыре-шесть человек, место для палаток.



Озеро Кромань

— Когда мы сюда приезжаем компанией, то снимаем сразу несколько домиков. Внутри там есть раскладные диваны, печка, биотуалет, в душ можно ходить, в баню. Летом здесь хорошо, в лесу очень много ягод, растет ежевика. Только комаров много. Надо в домиках затыкать все отверстия. Я как-то ночью штук 200 убил и не мог понять, откуда они летят. Зимой, думаю, здесь отдыхать не вариант, потому что в домике уже нужно топить печку.

Мы подходим к еще одной компании отдыхающих. Это медики из Минска. Они были на экскурсии по костелам, а сейчас приехали на два часа на Кромань, чтобы посидеть у озера, перекусить и таким необычным образом отметить свой профессиональный праздник — День медика.



Компания друзей и родственников из Лиды

— Раньше на Кромани никогда не были. Вода здесь теплая, дно хорошее. Если бы только не комары, — улыбаются они.

Артур Пономаренко с друзьями и родными приехал на Кромань из Лиды. До озера из этого города тоже около 100 километров, как и из Минска. Они разожгли костер и уже приготовили на нем плов.

Ребята говорят, что сначала хотели провести выходные на озере Свитязь. Но там нельзя рядом с водой ставить палатки, поэтому они и приехали на Кромань.





— Погода шикарная! Вода в озере вообще классная. За последние две недели я был на четырех-пяти озерах, и там температура воды была 21−22 градуса, а здесь 26. Заход в озеро хороший, нет ям, — говорит Артур.

Туристы отмечают, что даже и не думали останавливаться в домиках, потому что нет смысла менять квартиру на дом, то есть одни стены на другие. После рабочей недели им хотелось отдохнуть в палатках, чтобы быть максимально близко к природе.





На Кромани нет магазинов, киосков с водой и мороженым. Все, что вы планируете съесть, надо привезти с собой.

Рыболовно-туристский комплекс «Кромань» — это отдельно стоящие домики. Электричество к комплексу не подведено, чтобы в домах был свет, работает дизельный генератор. И получается, что электричество есть на протяжении двух часов, потом два часа его нет, потом оно снова есть.



Рыболовно-туристский комплекс «Кромань»

Такой домик стоит 70 рублей в выходной день на четверых





В домике за 150 рублей на шестерых в выходной день

В выходные арендовать домик в комплексе на четырех человек стоит 70 рублей в сутки, в будние — 60 рублей. В домике небольшая жилая комната с двумя раскладными диванами, небольшой кухней, биотуалетом и печкой.

Домик на три комнаты, в каждой из которых двуспальная кровать, стоит в сутки в выходные 150 рублей, в будни — 120.

На базе можно поставить палатку, за одну в сутки придется заплатить 20 рублей. Еще здесь предлагают аренду лодок за 10 рублей в час.



— Это не пансионат, не дом отдыха. Это рыболовно-туристическая база. Люди на выходные приезжают — и все, — объясняют в комплексе, кто к ним едет. Также здесь часто останавливаются рыбаки.

В усадьбах сейчас есть душевые кабины и туалет прямо в доме

По сути, комфортный вариант, где можно остановиться в пуще или около нее, — агроусадьбы. Чаще всего и душ, и туалет в доме, при этом многие хозяева очень креативно подходят к вопросу: придумывают для гостей экскурсии по соседним усадьбам, какие-то мастер-классы, анимационные представления. Остановившись в усадьбе, можно хорошо провести время, никуда не выезжая. Но если вы не заказываете питание, то все продукты и питьевую воду надо везти с собой из города. Магазинов в пуще нет.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Деревня Белокорец находится на краю пущи вблизи от Воложина. Зимой около нее пасутся зубры, рядом река Ислочь, веломаршрут и экотропа. В этой деревне мы и остановились в усадьбе «Налібоцкія васількі». Хозяева усадьбы Василий Владимирович и Мария Павловна Шакун создали усадьбу из семейного дома и очень бережно относятся ко всему, что осталось от предков.



Агроусадьба «Налібоцкія васількі» в деревне Белокорец

Деревня Белокорец до 1939 года находилась на территории Польши. Поэтому, приезжая сюда, надо осознавать историю этого края: во многих семьях сохранились воспоминания, документы и предметы быта за тот период. Сюда часто приезжают поляки в поисках захоронений своих родственников.

Василий Владимирович рассказывает, как его дедушка и бабушка по отцовской линии в конце XIX века поехали на заработки в Санкт-Петербург.



Василий Владимирович Шакун, хозяин агроусадьбы «Налібоцкія васількі»

— Дедушка был рабочим в пивоваренной компании, бабушка гувернанткой у хозяина этой компании. Они заработали денег, вернулись в пущу, и у местного графа Тышкевича приобрели около 30 гектаров земли. Они выкорчевали деревья и построили дом. На этой земле до 1939 года жили и работали. В 1939 году началась Вторая мировая война. Германия нападает на Польшу, и моего отца призывают в польскую в армию. Затем объединяются Западная и Восточная Беларусь, а в 1941 году начинается Великая Отечественная война. В Налибокской пуще было очень много партизан — это советские партизаны, здесь же был один из них, известный еврейский отряд братьев Бельских. И так как люди из деревень, примыкающих к пуще, им помогали, здесь немцами все было сожжено. Когда республику освободили, родители жили здесь в землянке, а потом построили сооружение, где в одной части жили сами, а во второй стоял скот. И уже в 1948 году построили вот этот дом, в котором мы с вами сейчас сидим.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Когда отец, мать и брат Василия Владимировича умерли, встал вопрос, что делать с домом в пуще. Супруга Мария Павловна уже ушла на пенсию, а тогда как раз развивался агроэкотуризм. Так они и открыли усадьбу.



Портрет отца хозяина усадьбы

— У нас ретроусадьба: что от родителей осталось, то мы сохраняем, — рассказывает Мария Павловна и проводит экскурсию по дому. — Когда построился дом, построили и эту печь. Она до сих пор работает, и я в ней готовлю, а с другой стороны печи есть лежанка.

Одна из комнат — советская. Здесь советская мебель, кроме кровати, советский телевизор с «видиком».



Так выглядит советская комната в усадьбе

А это польская комната

Лесная комната

— Даже есть кассеты для «видика». Люди любят валяться в кровати и смотреть боевички. Ностальгия такая о прошлом, — говорит Мария Павловна и провожает нас в польскую комнату.

— До 1939 года здесь была Польша. Поэтому в этой комнате у нас остались кровати с тех времен, шкаф с польским автографом автора, а печь сохранилась от графа Тышкевича. Отец моего мужа у него даже два года работал егерем.

Еще одна комната — молодежная. Хозяева ее называют «лесной» или «садовой». Здесь три кровати, одна из которых двухэтажная. На стенах висят фотографии животных из пущи, которых сняли фотоловушки.

— Туристы часто приезжают, и мы нацелены на семейный отдых, не проводим в усадьбе корпоративы и свадьбы, хотя у нас есть зал. В основном к нам едут те, кто хочет посмотреть пущу, очень плотно работаем с туристами из Польши, контактируем с заказником и предоставляем проживание и питание охотникам.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Многие иностранцы находят усадьбу на booking.com. У нее очень высокий рейтинг — 9,4.

— Иностранцев сейчас очень интересует Беларусь. И если они хотят посмотреть белорусский быт, то ищут такие усадьбы, как у нас. В стране более трех тысяч усадеб, но многие современные, а иностранцев этим не удивишь. Они хотят полежать на печи, заказать блюдо из нее же, побыть в лесу, увидеть зверей. В последнее время приезжают очень много фотоохотников, например, с такой целью у нас останавливаются французы.

Для гостей Мария Павловна готовит блюда из дичи, ее закупают в охотничий сезон в заказнике. Можно купить мясо лося или косули.



Мария Павловна Шакун, хозяйка агроусадьбы

— Мы готовим охотничью шурпу. Это суп на костре в казане. Такая традиция была в пуще всегда: охотники добывали дичь и варили этот суп. У меня есть фирменное блюдо: рулька с шальбабонами и панцаком. Шальбабонами в пуще называют фасоль, а панцаком — перловку.

Трехразовое питание в усадьбе стоит 45 рублей в сутки: 10 рублей — завтрак, 20 рублей — обед, 15 рублей — ужин. Иностранцы практически всегда заказывают питание, белорусы часто готовят сами. Проживание в двухместной комнате вдвоем обойдется в 40 рублей в сутки. Из развлечений здесь можно сходить на речку Ислочь, на экологическую тропу или веломаршрут. В усадьбе есть прокат велосипедов: 1,5 рубля в час. Еще на территории усадьбы можно остановиться с палаткой, сделать барбекю и посидеть вечером у костра.

Это не единственная усадьба в окрестностях пущи. При входе на экотропу Белокорец на информационном стенде указаны 15 таких усадеб с мобильными номерами телефонов хозяев.

Где найти экотропу

В заказнике «Налибокский» есть две экологические тропы. Одна из них начинается рядом с деревней Белокорец. Это единственная тропа в Беларуси, адаптированная для нужд людей с ограниченными возможностями. Тропу создали на средства Европейского союза.



На экотропе Белокорец

Протяженность тропы — 1360 метров, по форме она напоминает восьмерку. Рядом с входом есть парковка, и если вы возле около деревни Белокорец, то здесь же можете с тропы и выйти. Тропа на одном из участков идет по берегу Ислочи. На ней стоят крытые беседки с подъездами для колясочников, покрытие тропинки сделано из специальной крошки, в которой не застревают колесики.

На тропе можно остановиться у сенсорной площадки. Она создана на земле из шишек, веток и коры. Говорят, ходить по ней босиком полезно для ног. Также по всему маршруту стоят информационные табло, в том числе и для незрячих.

На тропе Белокорец есть несколько больших муравейников, растет много дубов, можно увидеть уникальную сосну Банкса.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

— Родина этого дерева — скалистые горы в Северной Америке, — отмечает Лариса Кулак.

Еще одна тропа — в заказнике «Сябринский перекресток». Выход на нее — от деревни Дорогунь. Длина тропы 960 метров, тропа кольцевая: выйдешь там, где зашел.

На тропе есть беседки и информационные табло о растениях и животных пущи.

— По тропе хорошо видны три биотопа: лесной, луговой и болотный. Вы будете идти по лесу с черничником и брусничником, затем выйдете на луг, а потом на болото. На этой экологической тропе есть вольер с зубрами, но там они только с 15 декабря по 15 января. Еще есть вольер по передержке оленей. Сам вольер занимает 5,4 гектара, — говорит Лариса Кулак.

Она отмечает, что летом, особенно в мае-июне, увидеть зубра в пуще очень сложно. Это время, когда он выводит потомство и прячется подальше от людей. Сейчас в пуще стадо зубров до 90 голов.





— В 1994 году к нам завезли 15 первых зубров, и последние четыре года мы поставляем зубров в лесхозы страны. Сейчас создается дятловская популяция, и в прошлом году мы туда отправили восемь наших зубров.

За вход на экотропы в пуще никому ничего платить не надо, но если заказывать в заказнике экскурсию, то стоимость билетов для взрослых — пять рублей, для детей — три рубля.

Что в пуще делать велосипедистам

Через Налибокскую пущу проходят четыре веломаршрута. Пока что заказник велосипеды напрокат не сдает: кто хочет покататься, приезжает со своим велосипедом или арендует его там, где остановился, например, в агроусадьбе. Ездить по веломаршрутам можно бесплатно, по пути вас будут сопровождать указатели.





Веломаршрут «Евробайк» начинается в Першаях и заканчиватеся на тропе Белокорец. Его облегченный вариант — 14 км, более сложный — 28 км. На последний можно выехать, свернув в деревне Яцково в лес.

Веломаршрут «Воложинские гостинцы» состоит из нескольких маршрутов. И начать его можно, доехав на поезде до железнодорожной станции Богданов в Воложинском районе. Из Богданова на велосипеде нужно ехать до Вишнево, потом в Саковщину. Там около агроусадьбы «За мосточком» построена беседка для наблюдения за птицами на Саковщинском водохранилище. Оттуда через Чертовичи, Буни велосипедисты могут добраться до Белокорца.

Протяженность всех «Воложинских гостинцев» — до 150 километров, но можно проехать ту дистанцию, которая вам больше по душе.





Еще один веломаршрут на 30 километров разработал сам заказник. Он называется «Дорогами Налибокской пущи». При желании маршрут можно сократить до 14 км.

Этот веломаршрут кольцевой и начинается с питомника по разведению птиц тетеревиных пород в районе деревни Сябрино-2. Этот маршрут пересекается с тропой «Сябринский перекресток», а затем идет в сторону деревни Наусти. Там есть центральные магистральные мелиоративные каналы.

Пуща заболочена, с 1969 по 1977 год здесь шла мелиорация. Общая протяженность мелиоративных каналов в пуще где-то 938 километров. Из них центральные магистральные каналы — около 143 километров. На каналах живет очень много птиц, например, лебедь-кликун и цапля.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

На территории пущи есть несколько вышек, с которых можно понаблюдать за природой. Одна из них — в урочище Тяково на тропе «Сябринский перекресток».

Четвертый веломаршрут проходит через Евросоюз и идет до Москвы через пущу. Он называется «Евровело». По заказнику «Налибокский» его протяженность 78 километров. Этот маршрут используют при проведении традиционного для пущи велосипедного «Налибокского марафона».

В пуще «Евровело» начинается в Любче Новогрудского района — около известного Любчанского замка магнатов Кишков.



Любчанский замок

Василий Гурков, директор республиканского ландшафтного заказника «Налибокский», говорит, что интерес к активному отдыху с каждым годом растет.

— Здесь есть и плюс, и минус для заказника как для особоохраняемой территории. Мы решаем не только туристические задачи, но и занимается разведением и расселением дичи, сохранением краснокнижников. И когда туристов и тех, кто приезжает в пущу за ягодами и грибами, становится много, меньше остается корма птицам и животным. В прошлом году за день в сезон в пущу приезжало по четыре тысячи машин, и нагрузка была колоссальная.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY