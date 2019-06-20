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Погода в выходные в Бресте: ни жары, ни дождей

21.06.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные не сулят Бресту ни новых температурных рекордов, ни дождей, сообщает pogoda.by.


В субботу и воскресенье — без осадков. Днем воздух прогреется до +23…+25°С.

В ночь с пятницу на субботу на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров,

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Зато в ночь с пятницу на субботу на город опустится туман.
 
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