Погода в выходные в Бресте: ни жары, ни дождей

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные не сулят Бресту ни новых температурных рекордов, ни дождей, сообщает pogoda.by.





В субботу и воскресенье — без осадков. Днем воздух прогреется до +23…+25°С.

В ночь с пятницу на субботу на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров,

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