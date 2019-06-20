Игры за миллионы, план Путина, образование Лукашенко и граница в огороде - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня в Минске открываются II Европейские игры ( вот только бы погода церемонию открытия не испортила !). Если вам интересно (а вам точно интересно!), давайте расскажем о том, во что они нам обойдутся (нет, ну, конечно, что-то нам от них и останется ). Предстоящие 10 дней для минчан будут тяжелыми — пробки, перекрытия (а еще и мошенники с билетами !) — но давайте вдохнем, возьмемся за руки и как-то вместе это все переживем (или уедем на озера ( только на матраце по ним не плавайте !)). Ну, а пока вспомним главные события и лучшие тексты последнего-дня-без-игр.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Вы же знаете Анну Бонд ? (Даже если нет, вам тоже будет интересно). В прошлом июле ведущая и блогер переплыла Босфор с бронхиальной астмой. После заплыва между Европой и Азией, который стал неслабым испытанием для организма, Бонд божилась беречь себя, наконец побыть девочкой и перейти на настоящий ЗОЖ с аэробикой и йогой в комплекте. Как думаете, получилось жить по плану ? (Спойлер: говорит, что в большинстве случаев ее ЗОЖ оказывается, как в песне у «Ленинграда»).

? (Даже если нет, вам тоже будет интересно). В прошлом июле ведущая и блогер переплыла Босфор с бронхиальной астмой. После заплыва между Европой и Азией, который стал неслабым испытанием для организма, Бонд божилась беречь себя, наконец побыть девочкой и перейти на настоящий ЗОЖ с аэробикой и йогой в комплекте. ? (Спойлер: говорит, что в большинстве случаев ее ЗОЖ оказывается, как в песне у «Ленинграда»). А еще мы вместе с Maggi сделали очередной партнерский материал о женщинах с «неженскими профессиями» . Наша новая героиня — минчанка Татьяна Ревенько, которая уже 33 года работает… сварщицей. Уже полтора года она на пенсии, но бросать любимое дело не собирается. «И она [мама], и сестра всю жизнь то шьют, то вяжут, — вспоминает женщина свое детство. — А я начинаю — и понимаю: не мое это! Лучше пойду забор починю. Всегда тянулась к физическому труду». В общем, получилось интересно, почитайте .

. Наша новая героиня — минчанка Татьяна Ревенько, которая уже 33 года работает… сварщицей. Уже полтора года она на пенсии, но бросать любимое дело не собирается. «И она [мама], и сестра всю жизнь то шьют, то вяжут, — вспоминает женщина свое детство. — А я начинаю — и понимаю: не мое это! Лучше пойду забор починю. Всегда тянулась к физическому труду». В общем, получилось интересно, . Вот вам наш прекрасный репортаж из Литвы. Здесь есть кусочек территории, которую с трех сторон окружает Беларусь. Эту местность называют по-разному — Норвилишский тупик или выступ, «литовская слеза», «литовский хвостик». По легенде, когда в 1939 году Сталин проводил границу между двумя странами, на карте лежала его курительная трубка. Убрать ее никто не решился, так Литва и получила свой выступ. Давайте расскажем, как там люди живут с пограничным забором в огороде .





А вот очень сложная история о том, как молодая семья через суд требует со страховой компании 5 тысяч долларов. У них после операции умер застрахованный ребенок — но страховая считает, что умер он как-то неправильно, видимо, и в выплате отказывает . Дело закончилось судом.

о том, как молодая семья через суд требует со страховой компании 5 тысяч долларов. У них после операции умер застрахованный ребенок — но страховая . Дело закончилось судом. Панорамомобиль в Минске видели? Ждите обновления Яндекс. Карт, возможно, найдете на них и себя. А мы пока пообщались с людьми, которые колесят по нашему городу на странной машине и по несколько раз проезжают каждый перекресток .

видели? Ждите обновления Яндекс. Карт, возможно, найдете на них и себя. А мы пока пообщались с людьми, которые колесят по нашему городу на странной машине и . А мы тем временем побывали на Минском моторном заводе . Много лет ММЗ избегал публичности в силу своей специфики производства, но ситуация недавно изменилась. И вот мы увидели научно-технический центр и основной производственный конвейер моторного завода, а еще смогли задать злободневные вопросы руководителям госкомпании .

. Много лет ММЗ избегал публичности в силу своей специфики производства, но ситуация недавно изменилась. И вот мы увидели научно-технический центр и основной производственный конвейер моторного завода, а еще . Хотите, расскажем истории пар, которые познакомились на сайте знакомств (и даже поженились, хотя не у всех все сразу было гладко)? Узнали у них, знакомств">стыдно ли признаваться близким в том, что нашли друг друга в интернете.

О СПОРТЕ

У сборной Беларуси по футболу — новый главный тренер. Знакомьтесь ! Как говорил глава АБФФ, «Гончаренко отказался, а на тренера уровня Моуриньо у нас нет средств». Но именно этот человек когда-то принес нашей стране победу команды со счетом 10:0 — крупнейшую за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене. Ждем повторений!

Все новости четверга, 20 июня

Кстати. Новые бургеры от Тимати в Минске уже ели? Давайте покажем вам Black Star Burger на Немиге и попробуем понять (но не простить), почему цены для белорусов выше московских . Сегодня обязательно расскажем вам, чем интересным заняться в выходные, — не переключайтесь.

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