Пекло и грозы. Погода в выходные в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет! В наступающие выходные в Могилеве снова прогнозируют жару — аж до +29°С!



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать">Летний Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Сегодня, 21 июня, до +30°С, ожидаются грозы и дожди.

В субботу — +27…29°С, ясное небо, безветренно — и снова же дождь с грозой.

В воскресенье, 23 июня, будет уже намного прохладнее — до 23 °C, сильный ветер и дождь.

В понедельник погода наконец станет спокойно-летней — до 25 °C и никаких дождей!

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