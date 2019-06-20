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Пекло и грозы. Погода в выходные в Могилеве
21.06.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет! В наступающие выходные в Могилеве снова
Сегодня, 21 июня, до +30°С, ожидаются грозы и дожди.
В субботу — +27…29°С, ясное небо, безветренно — и снова же дождь с грозой.
В воскресенье, 23 июня, будет уже намного прохладнее — до 23 °C, сильный ветер и дождь.
В понедельник погода наконец станет спокойно-летней — до 25 °C и никаких дождей!
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Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет!
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