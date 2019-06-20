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Пекло и грозы. Погода в выходные в Могилеве

21.06.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет! В наступающие выходные в Могилеве снова прогнозируют жару — аж до +29°С!


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать">Летний Могилев: как выглядят городские пляжи и где комфортнее всего отдыхать

Сегодня, 21 июня, до +30°С, ожидаются грозы и дожди.

В субботу — +27…29°С, ясное небо, безветренно — и снова же дождь с грозой.

В воскресенье, 23 июня, будет уже намного прохладнее — до 23 °C, сильный ветер и дождь.

В понедельник погода наконец станет спокойно-летней — до 25 °C и никаких дождей!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? То ли еще будет!
 
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