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В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся

21.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Организации всех форм собственности построили 13,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1240,8 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначено 456,6 тыс. кв.м общей площади, или 36,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 321,3 тыс. кв.м. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 440,2 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,5% от общего ввода по стране.

http://www.mas.gov.by/

 
 
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В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае 2019 года жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в...
 
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