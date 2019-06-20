В Беларуси 36,8% введенного в январе-мае жилья построено для нуждающихся

Источник материала: Единство

Организации всех форм собственности построили 13,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1240,8 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предназначено 456,6 тыс. кв.м общей площади, или 36,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 321,3 тыс. кв.м. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 440,2 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,5% от общего ввода по стране.