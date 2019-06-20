На II Европейских играх нужно показать максимум возможностей и лучший результат - Лукашенко

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Президент подчеркнул, что история олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. "Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе, - говорится в приветствии. - Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений - значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений". Александр Лукашенко выразил убеждение, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут белорусскую команду к новым олимпийским вершинам. "Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали", - отметил глава государства.

Президент пожелал членам национальной делегации крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу Беларуси. Приветствие Президента членам делегации Беларуси на II Европейских играх Членам делегации Республики Беларусь на II Европейских играх 2019 года в г.Минске

Дорогие друзья! История олимпийского движения в нашей стране давняя и славная. Мы гордимся белорусскими атлетами, чьи имена и триумфы навсегда вписаны в победную летопись отечественного и мирового спорта. Восхищаемся их мужеством, силой духа и волей к победе. Быть достойными преемниками кумиров предыдущих поколений - значит показать на II Европейских играх максимум своих возможностей и лучший результат. Яркими выступлениями и неоспоримыми рекордами в очередной раз поднять страну на пьедестал спорта высоких достижений. Убежден, что нацеленность на успех, мастерство, профессиональные амбиции тренеров и спортсменов приведут нашу команду к новым олимпийским вершинам. Энергия родной земли придаст на этом пути силы, а поддержка болельщиков настроит на бескомпромиссную и захватывающую борьбу за медали. Верю в вас, желаю крепкого здоровья, спортивной удачи и громких побед во славу нашей Беларуси! Президент Республики Беларусь, Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Александр Лукашенко.