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В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

21.06.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июня на Кобрин обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром.


Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за ударов молний были временно обесточены несколько населенных пунктов, сообщает портал kobrincity.


В частном секторе Кобрина молния ударила в жилой дом, повредив стену строения, но пожара не случилось.

Видео: ЧП Беларусь



 
 
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