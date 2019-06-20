В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

Источник материала: Tut.by

20 июня на Кобрин обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром.





Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за ударов молний были временно обесточены несколько населенных пунктов, сообщает портал kobrincity.





В частном секторе Кобрина молния ударила в жилой дом, повредив стену строения, но пожара не случилось.

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