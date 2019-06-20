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В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом
21.06.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 июня на Кобрин обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром.
Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за ударов молний были временно обесточены несколько населенных пунктов,
В частном секторе Кобрина молния ударила в жилой дом, повредив стену строения, но пожара не случилось.
Видео:
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Что натворила непогода в Кобрине.
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