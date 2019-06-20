Дожди, дожди, дожди и немного солнца. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? Дождались: сегодня и в выходные в Витебске прогнозируют дожди.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется — они самые «никакие» в стране. Фоторепортаж">Витебск плавится от жары, но на местные пляжи не хочется — они самые «никакие» в стране. Фоторепортаж

Сегодня, 21 июня, до +28°С, ожидается небольшой дождь.

В субботу — +24…26°С и дождь с грозой.

В воскресенье, 23 июня, будет уже намного прохладнее — до 23 °C, переменная облачность. Такая же погода сохранится и в понедельник.

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