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Дожди, дожди, дожди и немного солнца. Погода в Витебске в выходные
21.06.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? Дождались: сегодня и в выходные в Витебске
Сегодня, 21 июня, до +28°С, ожидается небольшой дождь.
В субботу — +24…26°С и дождь с грозой.
В воскресенье, 23 июня, будет уже намного прохладнее — до 23 °C, переменная облачность. Такая же погода сохранится и в понедельник.
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Еще и первый месяц лета не закончился, а вы уже устали от изнывающей жары? Дождались: сегодня и в выходные в Витебске прогнозируют дожди.
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