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Чеки «Имущество» с 1 июля можно будет обменять на акции еще 25 ОАО

21.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 1 июля в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество» дополнительно поступят акции 25 акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Чеки «Имущество» с 1 июля можно будет обменять на акции еще 25 ОАО

«В настоящее время в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк» для обмена на чеки «Имущество» предлагаются акции более 130 открытых акционерных обществ. С 1 июля этот перечень пополнят акции 25 акционерных обществ», — сказали в ведомстве. Это, в частности, акции рыбхозов «Волма», «Полесье», опытного рыбхоза «Селец», Опытного завода металлоконструкций, Радошковичского керамического завода. С полным перечнем акционерных обществ, акции которых предлагаются для обмена, можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.

При обмене чеков «Имущество» на акции ОАО граждане могут использовать чеки, выданные как им лично, так и полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи). Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций.

Продажа приобретенных акций открытых акционерных обществ осуществляется через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» постановлением Совета Министров от 28 февраля 2019 года №134 продлен по 31 декабря 2020 года.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/cheki-imuschestvo-s-1-ijulja-mozhno-budet-obmenjat-na-aktsii-esche-25-oao-351929-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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С 1 июля в обмен на именные приватизационные чеки "Имущество" дополнительно поступят акции 25 акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в Государственном...
 
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