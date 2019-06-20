Пограничники задержали брестчанина, который вез пятерых афганцев к литовской границе

Источник материала: Tut.by

38-летний житель Бреста подозревается в содействии в организации незаконной миграции, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: ГПК

18 июня в Лидском районе пограничники остановили бус, в котором пятеро афганцев ехали в сторону литовской границы. За рулем был 38-летний брестчанин. Иностранцы признались, что собирались незаконно пробраться в Евросоюз.

Во время разбирательства выяснилось, что водитель-белорус причастен к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте-апреле 2019 года.

За содействие в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.