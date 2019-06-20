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Пограничники задержали брестчанина, который вез пятерых афганцев к литовской границе
21.06.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
38-летний житель Бреста подозревается в содействии в организации незаконной миграции,
18 июня в Лидском районе пограничники остановили бус, в котором пятеро афганцев ехали в сторону литовской границы. За рулем был 38-летний брестчанин. Иностранцы признались, что собирались незаконно пробраться в Евросоюз.
Во время разбирательства выяснилось, что водитель-белорус причастен к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте-апреле 2019 года.
За содействие в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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Выяснилось, что задержанный причастен к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте-апреле 2019 года.
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