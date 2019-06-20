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В Молодечно задержали 51-летнего мужчину по подозрению в педофилии
21.06.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция ищет возможных жертв 51-летнего жителя Молодечно — его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Об этом
Впервые о совершении противоправных действий в отношении детей милиции сообщили 9 июня, а в ходе проверки эти данные подтвердились.
Задержан подозреваемый — безработный 51-летний житель Молодечно, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
«Есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным аналогичным преступлениям против половой неприкосновенности», — рассказали в УВД.
Жертвам мужчина не представлялся по имени. Но дети и подростки могли запомнить его по большому размеру ноги, высокому росту и худощавому типу телосложения.
Всех, что знает что-либо о противоправной деятельности мужчины, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (0176) 77-19-11, 8 (029) 154−37−60, 8 (0176) 77-16-56 или на общий 102. Либо по адресу: Молодечно, ул. Галицкого, 23.
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Милиция не исключает: пострадавших больше. И просит откликнуться людей, если они знают что-то.
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