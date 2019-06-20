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В Молодечно задержали 51-летнего мужчину по подозрению в педофилии

21.06.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция ищет возможных жертв 51-летнего жителя Молодечно — его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Впервые о совершении противоправных действий в отношении детей милиции сообщили 9 июня, а в ходе проверки эти данные подтвердились.

Задержан подозреваемый — безработный 51-летний житель Молодечно, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

«Есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным аналогичным преступлениям против половой неприкосновенности», — рассказали в УВД.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Жертвам мужчина не представлялся по имени. Но дети и подростки могли запомнить его по большому размеру ноги, высокому росту и худощавому типу телосложения.

Всех, что знает что-либо о противоправной деятельности мужчины, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (0176) 77-19-11, 8 (029) 154−37−60, 8 (0176) 77-16-56 или на общий 102. Либо по адресу: Молодечно, ул. Галицкого, 23.

Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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Милиция не исключает: пострадавших больше. И просит откликнуться людей, если они знают что-то.
 
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