В Молодечно задержали 51-летнего мужчину по подозрению в педофилии

Источник материала: Tut.by

Милиция ищет возможных жертв 51-летнего жителя Молодечно — его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Впервые о совершении противоправных действий в отношении детей милиции сообщили 9 июня, а в ходе проверки эти данные подтвердились.

Задержан подозреваемый — безработный 51-летний житель Молодечно, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

«Есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным аналогичным преступлениям против половой неприкосновенности», — рассказали в УВД.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Жертвам мужчина не представлялся по имени. Но дети и подростки могли запомнить его по большому размеру ноги, высокому росту и худощавому типу телосложения.

Всех, что знает что-либо о противоправной деятельности мужчины, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (0176) 77-19-11, 8 (029) 154−37−60, 8 (0176) 77-16-56 или на общий 102. Либо по адресу: Молодечно, ул. Галицкого, 23.

Конфиденциальность гарантируется.