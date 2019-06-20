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В пятницу 21 июня в Беларуси стартуют Европейские игры

21.06.2019 11:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске 21 июня пройдет церемония открытия вторых Европейских игр. Организаторы обещают грандиозное шоу на стадионе «Динамо», а город ждут соответствующие масштабам спортивного мероприятия неудобства.

В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии: дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. В Минске пройдут соревнования в 15 видах спорта, в которых будут разыграны 200 комплектов медалей. В Играх примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран. Первые победители Европейских игр станут известны 22 июня. 

Уже завтра в Минске будет перекрыт центр города: в столице стартуют велогонки, которые продлятся до 25 июня. ГАИ предупреждает, что на многих улицах из-за велогонок будет полностью остановлено движение для всех видов транспорта. 

Так, на выходных, 22-23 июня, состоятся групповые велогонки. Движение будет ограничиваться 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30 по улицам: площадь Октябрьcкая – пр-т Незавиcимости – ул. Энгельcа – ул.Интернациональная – ул.Я.Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Чичерина – ул. Коммуниcтическая – площадь Победы – ул.Фрунзе — ул.Первомайcкая – ул. Пулихова – ул. Смоленcкая – ул. Троcтенецкая – 2-й Велоcипедный переулок – ул. Ленина – ул. Ульяновcкая – ул. Карла Маркса.

Движение транспорта будет ограничено 24 июня с 7.30 до 13.00 и 25 июня с 7.00 до 17.00 по маршруту гонок: площадь Октябрьcкая – ул.Интернациональная – ул. Купалы – ул. Куйбышева – ул. Пашкевич – ул. Богдановича – ул. Сторожевcкая – ул. Коммуниcтическая – ул. Богдановича – ул. Немига – ул. Романовcкая слобода – ул. Кальварийcкая – ул. Тимирязева – ул. Леcи Украинки.

21-23 июня с 10.00 до 13.00 будет перекрываться участок трассы М-14 от Р-65 до М-1. Объезжать закрытый для движения участок ГАИ предлагает по автодорогам Н-8361 Фаниполь — Дворище — Плашево и Н-8365 Фаниполь — Победное.

Отметим, что на время проведения Европейских игр в белорусской столице временно ликвидируют две остановки общественного транспорта в самом центре города. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 21 июня пройдет церемония открытия вторых Европейских игр. Организаторы обещают грандиозное шоу на стадионе «Динамо», а город ждут соответствующие...
 
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