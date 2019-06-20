Жара до +34°С ожидается по юго-востоку Беларуси 22 июня

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 34 градусов ожидается по юго-востоку Беларуси 22 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем будет плюс 23-29, по юго-востоку - 30-34 градуса.-0-

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