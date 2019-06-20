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Конкурсы: Селфи&фото с вышиванкой

21.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Конкурсы: Селфи&фото с вышиванкой
С целью популяризации национальных традиций, проявления патриотизма, содействия развитию и реализации молодёжных общественно-значимых инициатив в Год малой родины ОО «БРСМ» проводит фотоконкурс «Селфи&фото с вышиванкой».
– В последнее время одежда с национальным орнаментом – традиционная белорусская вышивка – становится по-настоящему модной и пользуется спросом как в молодежной среде, так и у людей старшего поколения. Молодежь сегодня проявляет большой интерес ко всему белорусскому: культуре, традициям, обрядам, промыслам и ремеслам, – рассказывает первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба. – Популярность приобретают мероприятия, акции и проекты, которые проводит Белорусский республиканский союз молодежи. И это здорово, ведь молодые люди более детально изучают нашу историю, знакомятся с национальной культурой, традициями народа, обращают внимание на местные обряды и особенности нашего полесского края. Одним из таких интересных проектов является фотоконкурс «Селфи&фото с вышиванкой».
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 31 года: представители учащейся, студенческой, работающей молодежи, актив Белорусского республиканского союза молодежи, лидеры молодежных объединений, представители спортивной, творческой, научной молодежи Республики Беларусь, заслуженные люди, государственные и общественные деятели.
Конкурс проводится с 10 июня по первое июля. Сроки подачи конкурсных работ – до 26 июня включительно.
Конкурсные работы могут быть поданы в трех категориях:
– селфи-фото в вышиванке;
– традиционное фото в вышиванке;
– cемейное фото в вышиванке.
К участию допускаются фотографии, на которых изображены люди с предметами, содержащими белорусский орнамент (в одежде, аксессуарах, рядом с атрибутами быта и т. д.).
Победители конкурса будут награждены памятными призами и дипломами. Фотографии-победители, с указанием авторства, будут размещены на официальных интернет-ресурсах ОО «БРСМ» и в СМИ.
Столинской районный комитет ОО «БРСМ» приглашает всех желающих принять участие в областном фотоконкурсе «Селфи&фото с вышиванкой». Более подробную информацию можно получить в РК БРСМ по адресу: г. Столин, ул. Советская, д..69, каб. 99 или по тел. 2 21 73.

 
 
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С целью популяризации национальных традиций, проявления патриотизма, содействия развитию и реализации молодёжных общественно-значимых инициатив в Год малой...
 
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