О запрете купания на Столинщине

Источник материала: Навiны Палесся



По результатам лабораторных исследований качества воды открытых водоемов в местах купания Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии 18.06.2019 года внесены предложения по запрету купания на пляже р. Копанец в заливе «Ольховка» в г. Столине в районе парка «Маньковичи» по причине неудовлетворительного качества воды по микробиологическим показателям безопасности.

В связи с небезопасными условиями для рекреационного водопользования санитарно-эпидемиологическая служба района не рекомендует населению использовать данный водный объект для купания детей, взрослых и занятий всеми видами водного спорта до снятия запрета.