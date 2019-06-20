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О запрете купания на Столинщине

21.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

О запрете купания на Столинщине
По результатам лабораторных исследований качества воды открытых водоемов в местах купания Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии 18.06.2019 года внесены предложения по запрету купания на пляже р. Копанец в заливе «Ольховка» в г. Столине в районе парка «Маньковичи» по причине неудовлетворительного качества воды по микробиологическим показателям безопасности.
В связи с небезопасными условиями для рекреационного водопользования санитарно-эпидемиологическая служба района не рекомендует населению использовать данный водный объект для купания детей, взрослых и занятий всеми видами водного спорта до снятия запрета.

 
 
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По результатам лабораторных исследований качества воды открытых водоемов в местах купания Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии 18.06.2019 года...
 
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