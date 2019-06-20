На территории Полесского лесхоза открыли новый мост через реку Ствигу

Источник материала: Навiны Палесся



На прошлой неделе на территории Полесского лесхоза открыли новый деревянный мост народнохозяйственного значения через реку Ствигу, который соединяет деревню Теребличи Столинского района и деревню Дзержинск Лельчицкого района.

Этому событию предшествовало несколько причин. Первая – это наводнение, которое практически отрезало лес от населённых пунктов. А вторая – пожары, которые нередки в последнее время. Было невозможно вывезти лес, так как старый мост грузоподъёмностью до пяти тонн пришёл в негодность. Этот же мост рассчитан под нагрузку до 60 тонн, поэтому он с лёгкостью выдержит не только лесовозы, но и военную технику. Расстояние объезда сократится более чем на 40 километров, что позволит экономить на топливе.

К работе приступили 16 мая, а строила мост 36-ая дорожно-мостовая бригада войсковой части 44540 города Жодино транспортных войск Вооружённых Сил Республики Беларусь и 30-ая отдельная железнодорожная бригада войсковой части 18662 города Слуцка. Снабжал стройматериалами Полесский лесхоз.





Его директор Николай Репетуха, присутствующий на открытии, отметил важность моста, который, прежде всего, способствует доступу техники для тушения лесных пожаров. Также на открытии были генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов и заместитель начальника Департамента транспортного обеспечения, начальник 2-го управления полковник Николай Война.

Именно они торжественно перерезали красную ленточку, после чего по мосту проехали лесовозы. Приятным был момент вручения подарков представителям вой-сковых частей, участвующих в строительстве. Они получили настенные часы, а войсковой части города Жодино Брестский ГПЛХО подарил бензопилу.

Хорошее настроение всем присутствующим подарило народное любительское объединение «Луч» Давид-Городокского дома культуры, исполнив несколько песен.

Анна МЕЛЬНИК