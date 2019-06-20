Лёгких денег не бывает

Источник материала: Навiны Палесся



Так считает Сергей Рудяк – молодой человек года в области предпринимательства, директор частного производственно-транспортного унитарного предприятия «СемтрансОльшаны». Он это знает по собственному опыту, ведь ему пришлось начинать с нуля.

Это сейчас он во главе логистической компании, в которой работают 10 человек, а автопарк которого состоит из пяти современных фур, которые доставляют овощи в Россию и Польшу.

Сергей не только следит за отправкой, загрузкой и выгрузкой, но и вникает в каждую деталь договоров. Плюс постоянный анализ ситуации на рынке, которая меняется буквально по часам. Всё время разбито по минутам. Ведь, кроме должности директора, Сергей ещё владеет 30 гектарами земли, на которых растёт капуста, перец, огурцы грунтовые, баклажаны, кукуруза и другие культуры.

Когда-то он также начинал со всем известных теплиц. Сначала помогал родителям, а когда повзрослел, обзавёлся своим личным парником, за которым усердно ухаживал. Вырученные деньги Сергей вложил в свой первый микроавтобус «Мерседес Спринтер» вместимостью полторы тысячи тон. Нагрузил его овощами и отправился торговать на рынок «Покровский» в Москву. Когда всё было продано, радости не было предела. Этот первый опыт доказал юноше, что не всё так сложно, как может казаться на первый взгляд. И ещё раз убедился, что нужно брать инициативу в свои руки и не бояться рисковать.

Сергею это часто говорил отец. К сожалению, говорил, ведь его уже нет среди живых. Он трагически погиб, когда парню было 17 лет. Боль от потери, несмотря на время, и сейчас острой иглой пронизывает сердце мужчины. Сергей – единственный сын в семье, поэтому был очень близок с отцом. Тот учил быть честным по отношению к людям, никогда не переступать свои принципы ради выгоды и в любой ситуации оставаться человеком. Учил ценить свою семью и оберегать её как зеницу ока.

Оставшись главой семьи, дела юноши постепенно шли в гору. Он покупал машины большей грузоподъёмностью и продолжал заниматься грузоперевозками. Перед тем как возглавить предприятие, он уже владел своей фурой. Позже сам лично ездил в поисках хорошего транспорта в Нидерланды, Германию, Бельгию, Чехию, Латвию и другие европейские страны. Уверен, что лучше один раз самому посмотреть, чем сто раз услышать. Руководствуется этим принципом и сейчас, поэтому в курсе каждой мелочи.

Как руководитель, ценит людей слова, на которых можно положиться на сто процентов. В бизнесе, признаётся, всякое бывает. Доводилось встречаться с подставами, когда не отдают деньги или когда нарушаются договора. Но сам всегда старается поступать с людьми по совести, так как уверен: всё всегда возвращается бумерангом. Никогда деньги, добытые обманом, не пойдут на пользу. На мой вопрос о том, не портят ли деньги человека, отвечает философски: когда человек знает цену каждой копейке, он никогда не позволит себе их пустить на ветер.

В планах Сергея дальше развивать предприятие. Поэтому внимательно следит за событиями на рынке и думает с перспективой. А вот всё свободное время старается провести с семьёй. Любимая жена Анна подарила ему троих очаровательных детей – шестилетнего Владимира, четырёхлетнюю Софию и Андрюшку, которому исполнился только один годик. Уже давно живут в своём доме, который построили вместе. Несмотря на то, что там всегда шумно и весело, Сергей только среди своих по-настоящему отдыхает и набирается сил для будущих дел.

Анна МЕЛЬНИК