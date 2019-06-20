Антитабачное законодательство будет ужесточено

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

С 31 мая по 21 июня в республике проводится акция «Беларусь против табака».

Её особенность в том, что акция приурочена к II Европейским играм – соревнованиям, свободным от табака. Главная цель акции в том, чтобы как можно большее количество людей отказалось от вредной привычки, выбрав здоровый образ жизни. А для тех, кто не только продолжает отравлять свой организм никотином, но и погружает в облака дыма окружающих, следует помнить об ответственности за курение в общественных местах. На ужесточение антитабачного законодательства направлен и Декрет №2, который вступит в силу 27 июля 2019 года.

Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Это, в свою очередь, будет способствовать предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья настоящего и будущих поколений, а также создаст условия для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табачных изделий.

Декрет содержит нормы различного характера. В частности, предусмотрены запрещающие меры. В числе основных — запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения, запрет реализации методом открытой выкладки, который сейчас касается продажи табачных изделий. В магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь в размере 1 тыс. и более квадратных метров, с 1 января 2020 года продажа вышеуказанных товаров будет осуществляться только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Антитабачный декрет также содержит запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных по степени смешения с наименованием видов табачных изделий. Позже, с 1 января 2022 года, будет введен запрет на использование оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

Ряд нововведений касается нанесения информации на потребительскую упаковку. В частности, на упаковке электронных систем курения (в том числе жидкостей для них), а также систем для потребления табака должны будут содержаться сведения на русском или белорусском языках о запрете продажи этих изделий, систем, жидкостей лицам моложе 18 лет. Установлена обязанность производителей, заказчиков и импортеров табачных изделий размещать на их сайтах информацию о производимых, заказываемых и импортируемых табачных изделиях.

В целях создания бездымной среды разделены объекты, в которых запрещается курение, на две категории — в которых полностью запрещено курение и невозможно создавать специальные зоны для курения, и те, в которых курение запрещено, но при этом должны быть созданы специально предназначенные для этой цели места. Так, к объектам, в которых установлен полный запрет на курение, в частности, отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет, и ряд других. К объектам, в которых курение разрешено в специально созданных (выделенных) для этой цели местах, отнесены организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания (в том числе так называемые летние площадки), государственные органы, вокзалы, аэропорты, территории пляжей. Объекты, где курение табачных изделий запрещено, будут обозначаться специальным знаком о запрете курения, требования к которому и порядок его размещения установит Министерство здравоохранения.