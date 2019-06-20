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Проводится акция по летней безопасности
21.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: оно должно быть солнечным, веселым, продуктивным и самое главное — БЕЗОПАСНЫМ.
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> Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: оно должно быть солнечным, веселым, продуктивным и самое главное — БЕЗОПАСНЫМ. Лето –...
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