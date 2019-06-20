Проводится акция по летней безопасности

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: оно должно быть солнечным, веселым, продуктивным и самое главное — БЕЗОПАСНЫМ.

Лето – горячая пора для сельчан и дачников, которые проводят его в огородах. Спасатели предлагают новую акцию под названием «С заботой о безопасности малой Родины». Она будет проходить два раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Целевая аудитория акции – пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах на открытых площадках пройдут тематические «Ярмарки безопасности». В интересной развлекательной форме участники ярмарок будут познавать азы безопасности.

Участвуйте в наших акциях, ведь безопасности много не бывает!