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За продажу больничных в Минской области задержали завотделением районной больницы

21.06.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из райцентров Минской области задержали заведующего хирургическим отделением больницы. По версии следствия, он за деньги выписывал фиктивные больничные. Об этом сообщает милиция области.

«К нам поступила оперативная информация о том, в одном из районных центров Минской области за умеренную плату можно нелегально получить настоящий больничный лист со всеми необходимыми реквизитами», — рассказал начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

В ходе проверки это подтвердилось, фигурантом оказался заведующий хирургическим отделением районной больницы. Иногда посредником с желающими неделю-две не ходить на работу была санитарка этой же больницы, считает следствие.

Медика задержали с поличным, когда утром 19 июня на рабочем месте он получил деньги через санитарку от водителя транспортного предприятия за выдачу больничного.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). Подозревают, что на его счету — десятки таких эпизодов.

 
 
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Врача задержали с поличным при получении денег через санитарку.
 
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