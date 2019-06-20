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«Денег нет, но вы держитесь». В частном секторе Могилева боятся маленькой речки, которая может натворить бед

21.06.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве маленькая речка Дебря держит в страхе местных жителей уже девятый год. Все потому, что во время сильных ливней поток воды достигает такой силы, что грозит размыть дорогу и добраться до подворий. Русло Дебри пытались и уже начали было укреплять, но денег не хватило, работы забросили — и почти все усилия вместе с потраченными деньгами утекли в Днепр.


Река Дебря в обычный летний день больше похожа на ручей, который не то что перепрыгнуть — переплюнуть можно. «Ручей» довольно длинный — около 3,5 км. Дебря начинается в районе Кирпичной улицы — это промрайон около «Могилевлифтмаша» — и впадает в Днепр.

Но в большие ливни ручей превращается в бурлящий поток, размывающий берега. Так что жители улицы Котовского после каждого дождя беспокойно выходят посмотреть, что сделала река. А потом обращаются в горисполком с просьбой «сделать уже что-нибудь». Тем более что наполеоновские планы облагородить берега реки и устроить тут зону отдыха звучали еще в 2011 году.

Пойму Дебри начали благоустраивать в 2010 году. В очередном ответе из горисполкома указано, что работы в два этапа проводили две организации: автобаза «Водстрой» и ПМК-93 «Водстрой». По проекту они должны благоустроить за счет города пойму реки на участке от улицы Подгорной в сторону реки Днепр.

А именно — сделать улицу Котовского таким образом, чтобы по обоим берегам могли ездить транспорт и передвигаться пешеходы: уложить асфальт, сделать тротуары и подъезды к домам на обоих берегах, установить три автодорожных моста через Дебрю. В том числе нужно вынести и переустроить часть сетей.

В последнем ответе зампреда горисполкома Владимира Дударева на вопрос местных жителей значится, что за 4 года — с 2010-го по 2014-й — на благоустройство Дебри город потратил 584 тыс. рублей (около 280 тыс. долларов в эквиваленте). За это время и эти деньги часть русла реки — от улицы Подгорной до дома № 157 на улице Котовского — укрепили железобетонными плитами. От этого же дома до реки Днепр русло, по информации горисполкома, укрепили геосеткой со щебнем и посеяли газон. Также подсыпали песком и асфальтогранулятом участки дороги на улице Котовского.


В 2015 году часть плит, которыми укрепляли русло, смыло, и их сложили на берегу. После хотели вывезти для каких-то целей и даже уже начали перевозку, но местные всполошились — и плиты вернули. В 2016 году на берега завозили машинами песок и глину, но без толку — их все равно смыло в Днепр.


В ответе Дударева также сказано, что на завершение работ нужно еще 1,1 млн рублей — но денег этих не будет как минимум до 2020 года.

А это значит, что жители улицы Котовского все так же будут с беспокойством смотреть прогноз погоды и после каждого дождя проверять, не подобралась ли маленькая, но вредная Дебря к их забору.



 
Теги: Могилев
 
 
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