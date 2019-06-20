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С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню

21.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню
20 июня над Пинском прошел грозовой фронт, который принес с собой проливной дождь. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за неполных 4 часа выпало 47,9 мм осадков, что составляет почти 60 процентов от месячной нормы.


С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню
Интенсивный дождь подтопил некоторые городские улицы и подвалы некоторых зданий. По сообщению Брестского областного УМЧС, помощь пинских спасателей для откачки воды из подвалов понадобилась детской и городской больницам, а также владельцам двух частных подворий на улицах Кобринской и Малиновой. К полудню работы по откачке и очистке ливневой канализации спасатели полностью завершили.


С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню
С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню
С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню
С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню

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