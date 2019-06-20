С последствиями ливня в Пинске спасатели справились уже к полудню

Источник материала: Полесская правда



20 июня над Пинском прошел грозовой фронт, который принес с собой проливной дождь . Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за неполных 4 часа выпало 47,9 мм осадков, что составляет почти 60 процентов от месячной нормы.





Интенсивный дождь подтопил некоторые городские улицы и подвалы некоторых зданий. По сообщению Брестского областного УМЧС, помощь пинских спасателей для откачки воды из подвалов понадобилась детской и городской больницам, а также владельцам двух частных подворий на улицах Кобринской и Малиновой. К полудню работы по откачке и очистке ливневой канализации спасатели полностью завершили.

















