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Меньше, чем в прошлом году. Ученые дали прогноз о том, сколько ждать ягод и грибов в этом сезоне

21.06.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конец июня — время черники. По информации Института леса НАН, в Брестской и Гомельской областях собирать эти ягоды можно будет с 23 июня, в Гродненской, Могилевской и Минской — с 27 июня, а в Витебской — с 29-го. Вот только урожай черники в этом году ожидается хуже, чем в прошлом.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Весна в этом году наступила рано, — описывают ситуацию сотрудники сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН. — Апрель, май и середина июня были очень теплыми, дожди шли редко — все это привело к тому, что в большинстве регионов ожидается невысокий урожай черники. Даже в тех местах, где она хорошо цвела, кустарникам не хватало влаги, много бутонов посыпалось, ягода будет мелкой.

Самый вдохновляющий прогноз для жителей Витебщины. В мае в регионе была хорошая погода — в меру дождей и тепло. Поэтому тут ждут неплохой урожай ягод. Местами, возможно, выше среднего.

Прогнозы по чернике у ученых такие: в Бересткой, Гомельской и Могилевской областях он средний и ниже среднего, в Гродненской и Минской — ниже среднего.

— Клюква цвела хорошо, — продолжают ученые. — Если июль выдастся дождливым, то даже в Гомельской области урожай может дотянуть до среднего.

Пока же в Гродненской, Могилевской и Минской областях ягод ждут ниже среднего. В Витебской, Брестской и Гомельской — прогнозируется средний урожай.

— Хуже всего обстоят дела с брусникой и голубикой, — комментируют специалисты. — Если влаги не будет, то завязи начнут осыпаться.

Ягода Область Прогноз урожая
Брусника Витебская выше среднего
Брестская, Гродненская ниже среднего
Гомельская, Могилевская, Минская низкий
Голубика Витебская средний
Бресткая, Гомельская, Могилевская, Минская ниже среднего
Гродненская низкий

Напомним, весной в стране изменили правила сбора ягод. Теперь наказывать за использование «комбайна» никто не будет. Главное, чтобы приспособление соответствовало определенным параметрам. Иначе — штраф.

При этом параметры правильного «комбайна» в законе строго прописали. Итак, он состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки). При этом расстояние между зубьями — не менее 0,5 см. Корпус и зубья должны быть из пластмассы, металла, древесины, резины или же их комбинаций. Режущие края в зоне срыва ягод запрещены.

«Если в июле-августе не будет дождей, то грибница подсохнет»

Прогноз ученых по грибам тоже не особо радостный. Их в этом году ожидается меньше, чем в прошлом. И причин тут несколько. Во-первых, аномально теплая погода, во-вторых, малое количество осадков весной и в начале лета.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Александра Квиткевич, TUT.BY

Ожидается, что урожай белых, подберезовиков, подосиновиков, лисичек и осенних опят в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях будет средним. В Гомельской и Могилевской — низким.

— Если в июле-августе не будет дождей, то грибница подсохнет и грибов не будет, — говорят специалисты. — В тоже время, если оставшееся лето и сентябрь будет дождливым, то плодоношение всех видов съедобных грибов со значительной долей вероятности можно прогнозировать более высоким.

 
 
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В Брестской и Гомельской областях собирать чернику можно будет с 23 июня, в Гродненской, Могилевской и Минской - с 27 июня, а в Витебской - с 29-го. Урожай ожидают хуже...
 
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