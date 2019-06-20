Хотел познакомиться. В Гродно на пляже пьяный мужчина демонстрировал половые органы девочкам

Источник материала: Tut.by

На одном из пляжей Гродно пьяный 36-летний мужчина показывал несовершеннолетним свои половые органы, сообщает милиция региона. Мужчина подошел к двум девочкам, чтобы познакомиться. Но те общаться с незнакомцем не захотели. Тогда гродненец решил привлечь их внимание своеобразным путем.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Мужчина начал демонстрировать девочкам свои половые органы. Несовершеннолетние не растерялись и позвонили знакомым парням. Ребята приехали очень быстро и утихомирили злоумышленника. После этого вызвали милицию.

Что стало причиной подобного поведения женатого мужчины, будет установлено в ходе расследования уголовного дела за хулиганство. Сам гродненец говорил, что девушки сами пытались его соблазнить.

Мужчина задержан.