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Хотел познакомиться. В Гродно на пляже пьяный мужчина демонстрировал половые органы девочкам
21.06.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На одном из пляжей Гродно пьяный 36-летний мужчина показывал несовершеннолетним свои половые органы,
Мужчина начал демонстрировать девочкам свои половые органы. Несовершеннолетние не растерялись и позвонили знакомым парням. Ребята приехали очень быстро и утихомирили злоумышленника. После этого вызвали милицию.
Что стало причиной подобного поведения женатого мужчины, будет установлено в ходе расследования уголовного дела за хулиганство. Сам гродненец говорил, что девушки сами пытались его соблазнить.
Мужчина задержан.
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Мужчина подошел к двум девочкам, чтобы познакомиться. Но те не захотели. Тогда гродненец решил привлечь их внимание своеобразным путем.
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