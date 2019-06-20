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Погода в выходные будет неустойчивой, но жара сохранится

21.06.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные из-за фронтального раздела погода будет неустойчивой, а жаркий воздух вытеснится на юго-восток Беларуси. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22 июня, в субботу, под влиянием атмосферного фронта на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Местами — грозы, которые днем будут сопровождаться сильным порывистым ветром, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15...21°С, максимальная температура днем, в основном, +23...29°С, по юго-востоку страны +30...34°С.

23 июня, в воскресенье, фронт будет медленно смещаться на юго-восток Беларуси, и за ним начнет поступать более свежий воздух с Балтийского моря. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, максимальная температура днем, в основном, +19...+26°С, по юго-востоку +27...31°С.

24 июня, в понедельник, ночью в отдельных районах еще возможны кратковременные дожди, а днем, с ростом атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +9...16°С, по юго-востоку +17...19°С; максимальная температура днем +21...28°С, по Гомельской области до +31°С.

Уже 25 июня, во вторник, погоду будет определять область повышенного дапления, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10...17°С, максимальная температура днем +22...29°С.

Напомним, по данным на 21 июня, в стране закрыты для посещения леса в 74 районах. Отслеживать изменения можно на онлайн-карте Минлесхоза.

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Хотя в воскресенье начнет поступать более свежий воздух с Балтийского моря.
 
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