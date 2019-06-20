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В субботу в Могилевской области на пять минут остановят весь транспорт

21.06.2019 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июня с 12.15 до 12.20 в Могилевской области остановят весь транспорт, сообщают Mogilevnews.by. Это не будет касаться лишь спецтранспорта.


Также в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в регионе в это же время будут транслировать тематический памятный ролик — по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.

 
 
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