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В субботу в Могилевской области на пять минут остановят весь транспорт
21.06.2019 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 июня с 12.15 до 12.20 в Могилевской области остановят весь транспорт,
Также в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в регионе в это же время будут транслировать тематический памятный ролик — по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.
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