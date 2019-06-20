Когда будет вода?

Источник материала: Газета Авангард

С наступлением летнего сезона жители агрогордка «Неговка» столкнулись с проблемой водоснабжения. Они жалуются на постоянные перебои в подаче воды и ее плохое качество.





Чтобы разобраться в данной ситуации «Авангард» обратился к директору сельхозпредприятия ОАО «Юбилейный-Агро» Владию Кочетову, на балансе которого находятся дома, в которых наблюдаются перебои с водой.

– Данная проблема возникает не первый год, и если раньше она не имела таких последствий, то в нынешнем году из-за засушливого лета, встала особо остро. Так как жители населенного пункта используют воду для полива огородов, водонапорная башня не справляется с повышенной нагрузкой, да и вода не успевает обновляться, – отмечает Владий Викторович. – Нами была предпринята попытка при содействии КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» врезать дополнительную трубу к резервной скважине, но проблема так и не решилась. Поэтому сельхозпредприятие сделала заявку в ОАО «Гомельпромбурвод» на выполнение работ по запуску неиспользуемой водонапорной скважины и параллельно в Буда-Кошелевский РЭС мы направили запрос на выдачу справки о внешнем электроснабжении взамен утерянных технических условий с указанием мощностей. Сейчас изыскиваются денежные средства, чтобы оплатить данные виды работ. Кроме того, на территории населенного пункта есть еще одна рабочая водонапорная скважина, обслуживающая ДМБ «Неговка». К ней мы попробуем своими силами проложить трубы и подключить МТФ «Неговка», чтобы таким образом снять нагрузку с водонапорной башни. Как видите, мы не бездействуем и рассматриваем различные варианты решения данной проблемы.

«Авангард» будет следить за развитием событий и надеется, что жители агрогородка скоро получат возможность пользоваться водой в полной мере.

Светлана МЕДВЕДЕВА