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Покушение на убийство младенца в Минске: следствие ищет свидетелей, мать - под стражей

21.06.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летнюю минчанку, которую подозревают в покушении на убийство своего 10-месячного сына, взяли под стражу и направили на экспертизу. А следователи ищут свидетелей, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.


Фото: TUT.BY

«Подозреваемая помещена в РНПЦ психического здоровья для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок находится в учреждении здравоохранения в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи просят всех, кто стал очевидцем произошедшего, откликнутся по телефонам: 8 (017) 389-54-12 и 8 (044) 500-31-11.

Напомним, вечером 17 июня в Минске задержали 34-летнюю женщину за попытку убийства своего 10-месячного сына. По версии следствия, днем она во дворе жилого дома «с целью умышленного лишения жизни» женщина причинила своему сыну тяжкие травмы. Задуманное не довела до конца, поскольку вмешался отец ребенка.

Как рассказали TUT.BY местные жители, девушка — не местная, приехала туда к подруге в гости. «Я спрашивал у нее [подруги], может, та женщина была в состоянии опьянения — наркотического или алкогольного? Либо, может, ненависть к мужу? Она ответила: „Нет, все было нормально“. Но так ведь не бывает…», — говорил один из жильцов дома. Он также слышал от отца ребенка, якобы мать ребенка «состояла или состоит в какой-то секте, была невменяемая».

 
Теги: Минск
 
 
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Женщину уже направили на экспертизу в РНПЦ психического здоровья.
 
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