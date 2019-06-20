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Покушение на убийство младенца в Минске: следствие ищет свидетелей, мать - под стражей
21.06.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
34-летнюю минчанку, которую подозревают в покушении на убийство своего 10-месячного сына, взяли под стражу и направили на экспертизу. А следователи ищут свидетелей,
«Подозреваемая помещена в РНПЦ психического здоровья для проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок находится в учреждении здравоохранения в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в Следственном комитете.
Следователи просят всех, кто стал очевидцем произошедшего, откликнутся по телефонам: 8 (017) 389-54-12 и 8 (044) 500-31-11.
Напомним, вечером 17 июня в Минске
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Женщину уже направили на экспертизу в РНПЦ психического здоровья.
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