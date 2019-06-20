﻿ Житель Березинского района убил соседа по больничной палате. Мужчину скоро будут судить. 21.by
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Житель Березинского района убил соседа по больничной палате. Мужчину скоро будут судить

21.06.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Убийство в отделении Березинской ЦРБ произошло в декабре прошлого года. В одной из палат произошла драка, в результате которой одному из пациентов были нанесены тяжелые травмы. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, от полученных травм 28-летний мужчина умер.


Фото: СК

В отношении напавшего на него соседа по палате было возбуждено дело за убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений. Как выяснилось во время следствия, обвиняемый, состоящий на учете у врача-нарколога, проходил стационарное лечение. Утром в день преступления он попросил у соседа по палате позвонить его родственникам. Получив отказ, разозлился и стал его избивать: сначала наносил лежавшему на кровати мужчине удары руками и ногами, а затем — металлическим стулом.

На теле убитого были травмы, полученные в результате не менее чем тридцати ударов.

Обвиняемый под стражей. Он нуждается в принудительном лечении от алкоголизма. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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На теле убитого были травмы, полученные в результате не менее чем тридцати ударов.
 
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