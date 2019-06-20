|
«Жизненно важные органы не задеты». Что произошло на предприятии, где мужчину насквозь пробило доской
21.06.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
37-летнему мужчине, которого на производстве в деревне Ольховка насквозь
На предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня произошло ЧП — из станка вылетела трехметровая доска и насквозь пробила работника. Как рассказали в филиале «Белкартон» холдинга «Белорусские обои», к которому относится участок производства и переработки картона в Ольховке, защита станка сработала, но не полностью.
— Работнику уже сделали операцию, она длилась полчаса. Жизненно важные органы в брюшной полости не задеты. Мужчина чувствует себя удовлетворительно. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая разберется, что же произошло, — рассказали на предприятии.
Врачи Островецкой районной больницы пока дают прогнозы с осторожностью.
— Операция только закончилась, говорить о каких-то прогнозах рано.
Кстати, похожий случай произошел в Гродно в марте 2015 году — тогда доска пробила 23-летнего рабочего. Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Жизненно важные органы не задеты». Что произошло на предприятии, где мужчину насквозь пробило доской
37-летнему мужчине, которого на производстве в деревне Ольховка пробила доска, сделали операцию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, а на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)