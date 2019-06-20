«Это же музыканты, им нужно больше свободы». Как военный оркестр готовится к параду

Источник материала: Tut.by

Третий месяц образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил готовится к параду на День независимости. Каждый день музыканты по несколько часов репетируют программу — в зале и на плацу. Вся программа — около часа, но каждая нота и каждое движение должно быть четким. «Собрались!» — командует начальник оркестра Сергей Костюченко. Музыканты выпрямляют спины и по взмаху руки начинают играть марш, иногда отстукивая носком ритм. Они хоть и военные, но все-таки музыканты.





Мы приезжаем на репетицию на плацу Военной академии в Уручье. Вокруг — спальный район. Чем ближе парад, тем чаще у жителей под окнами бесплатный концерт духового оркестра. По периметру стоят военнослужащие разных войск. В центре — военный оркестр. Через пару минут начнется репетиция.





Начальник оркестра Сергей Костюченко, пока есть несколько свободных минут, рассказывает, что подготовку к параду они начали в апреле. Всего в оркестре — 220 человек, все — профессиональные музыканты, окончили или музыкальное училище, или Институт культуры, или Академию музыки. Есть гражданские — их можно узнать по свободной одежде, есть военнослужащие — у них каждый день музыкальная подготовка, а после обеда — военная — они и бегают, и стреляют. Спортивные нормативы тоже должны сдавать.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Со стороны может показаться, что работа простая — стой себе и играй в свое удовольствие. Но на самом деле артист духового оркестра, как и вокалист, за три часа репетиции или концерта теряет столько же калорий, сколько шахтер за смену в шахте. У профессионалов с годами меняется вся физиология: нужно быстро вдыхать и как можно медленнее выдыхать.

Мы приходим на утреннюю репетицию, в 10 утра, но на улице уже жарко, сложно даже просто стоять, а у музыкантов в руках инструменты, и расписана каждая минута. Делают перерывы, стараются пить больше воды, но выстоять вот так несколько часов действительно непросто.





— Главная задача оркестра — военно-патриотическое воспитание, — говорит полковник Костюченко. — Это обеспечение воинских ритуалов, концерты, ведь помимо парадов, мы выступаем для личного состава, работаем с художественной самодеятельностью в частях, проводим конкурсы среди своих военнослужащих, участвуем в фестивалях за рубежом, где представляем и Вооруженные силы, и Беларусь в целом. По оркестру часто судят, что мы можем, на каком мы уровне. И хотя на фестивалях нет жюри, зрители все равно голосуют — аплодисментами.





Сергей Николаевич говорит, что дисциплина, конечно, важна, но творческим людям нужно давать больше свободы:

— При подготовке к параду должно быть все четко, строевая выучка, дисциплина, нужно отточить каждое движение. На обычных репетициях у нас атмосфера посвободнее, как в других оркестрах. Все-таки музыканты — творческие люди, нужно быть демократичнее. У каждого есть амбиции, это тоже нужно учитывать.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Программа парада на День независимости займет около часа. В этом году 95% произведений — белорусские, также будут всем известные «День победы», «Прощание славянки», «Первым делом самолеты». Самая зрелищная часть, конечно, выступление роты почетного караула. Со стороны кажется, что все уже отточено до автоматизма, но впереди еще много репетиций.

— Пять, шесть, семь, восемь, — слышится счет внутри колонны.

Участники парада подсчитали, что за день репетиции они проходят по 15 км. По такой погоде тяжелее всех, кажется, приходится курсантам Военной академии, которые маршируют в плащ-палатках. В этом году в параде принимают участие 450 женщин, представительницы милиции — впервые.



В этом году впервые в параде принимают участие представительницы милиции

— Четче шаг! Голову не заваливаем! Вот, так лучше! Молодцы! — слышится команда.





Замыкает движение сам оркестр с песней «Айчыны наш сцяг»:

— Радзiму мы абараняць у цяжкi час заўжды гатовы. Мы ўсе умеем ваяваць, але пра мiр вядзем размову.





А когда слышится знакомая мелодия «Радзіма мая дарагая» и раскатистое «Ура», даже у самого большого критика военных парадов расправляются плечи.