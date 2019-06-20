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В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей - и потратила в ТЦ
21.06.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей,
Жительница Гродно оборудовала семейную копилку в комнате дочери. 20-летняя подруга девушки заметила, где хранятся деньги, и периодически стала брать их оттуда. Похищенные средства она тратила на себя, отовариваясь в торговых центрах Витебска.
Пропажу средств мама подруги обнаружила не сразу, более того, она вначале не помнила точную сумму в семейной копилке, не могла назвать время, когда произошли кражи, да и людей, которые периодически приходили в дом, было немало. Позже выяснилось, что у нее украли 6885 рублей.
Милиции все же удалось установить злоумышленницу, у нее успели изъять часть украденного.
Возбуждено уголовное дело.
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Жительница Гродно оборудовала семейную копилку в комнате дочери. 20-летняя подруга девушки заметила, где хранятся деньги, и периодически стала брать их оттуда.
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