В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей - и потратила в ТЦ

Источник материала: Tut.by

В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей, сообщает милиция региона.

Жительница Гродно оборудовала семейную копилку в комнате дочери. 20-летняя подруга девушки заметила, где хранятся деньги, и периодически стала брать их оттуда. Похищенные средства она тратила на себя, отовариваясь в торговых центрах Витебска.

Пропажу средств мама подруги обнаружила не сразу, более того, она вначале не помнила точную сумму в семейной копилке, не могла назвать время, когда произошли кражи, да и людей, которые периодически приходили в дом, было немало. Позже выяснилось, что у нее украли 6885 рублей.

Милиции все же удалось установить злоумышленницу, у нее успели изъять часть украденного.

Возбуждено уголовное дело.