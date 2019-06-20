ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей - и потратила в ТЦ

21.06.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске девушка украла у матери подруги почти 7000 рублей, сообщает милиция региона.

Жительница Гродно оборудовала семейную копилку в комнате дочери. 20-летняя подруга девушки заметила, где хранятся деньги, и периодически стала брать их оттуда. Похищенные средства она тратила на себя, отовариваясь в торговых центрах Витебска.

Пропажу средств мама подруги обнаружила не сразу, более того, она вначале не помнила точную сумму в семейной копилке, не могла назвать время, когда произошли кражи, да и людей, которые периодически приходили в дом, было немало. Позже выяснилось, что у нее украли 6885 рублей.

Милиции все же удалось установить злоумышленницу, у нее успели изъять часть украденного.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Гродно оборудовала семейную копилку в комнате дочери. 20-летняя подруга девушки заметила, где хранятся деньги, и периодически стала брать их оттуда.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Жизненно важные органы не задеты». Что произошло на предприятии, где мужчину насквозь пробило доской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика