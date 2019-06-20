Дорога мужества и милосердия...

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Конкурс посвящен 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсную комиссию поступило более 900 творческих работ со всех регионов страны, Борисовщина – не исключение. Трогательную историю о своей бабушке – Ольге Тихоновне Бакун, главном враче-хирурге партизанского бригадного госпиталя бригады «Дяди Коли», командиром которой являлся Герой Советского Союза П.Г. Лопатин, представила заместитель директора по учебной работе средней школы №9 г.Борисова Большакова Людмила Генриховна.

По итогам конкурса Людмила Генриховна признана финалистом и приглашена на торжественную церемонию чествования победителей и финалистов, которая состоялась 17 июня в учреждении «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны». В ней участвовала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев.