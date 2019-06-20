Лечение рака поджелудочной железы дендритными клетками показало эффективность

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– Только что завершились клинические испытания. Это были пациенты, страдающие раком поджелудочной железы – одним из самых тяжелых онкозаболеваний с неблагоприятным прогнозом. Пока у нас результаты по одногодичной выживаемости - они свидетельствуют о том, что добавление дендритных клеток к стандартному протоколу позволяет улучшить показатели в 2 раза, – сказал Андрей Гончаров.

Клинические испытания проходили на базе Минского городского клинического онкодиспансера. В них участвовали 26 пациентов (у большинства была стадия IIB, то есть без отдаленных метастазов) в основной группе, их лечили стандартными методами по протоколу с использованием дендритных клеток. Результаты у тех, кто получил три курса лечения такими клетками, очевидно лучше. Андрей Гончаров заметил, что применение дендритных клеток на ранних этапах дает больший эффект. Однако их использование оправданно даже на 4-й стадии болезни, когда пациенты фактически обречены. Об этом свидетельствует клинический случай, когда за медпомощью обратилась пациентка, у которой большую часть печени занимали метастазы. Прогноз был всего пару месяцев, но благодаря клеткам женщина прожила более чем полтора года.

В Беларуси дендритные клетки, которые стимулируют собственный иммунитет бороться с онкозаболеваниями, используют с 2008 года. Клинические результаты неплохие, например, в лечении рака молочной железы. Что касается в целом клеточных технологий в лечении различных заболеваний, их применение началось с пересадки костного мозга. Позже появились первые работы по лечению дендритными клетками, в частности, онкологических заболеваний. Стало развиваться такое направление, как использование мезенхимальных стволовых клеток для лечения самых разных болезней. В Беларуси клеточные технологии в медицине активное развитие получили с начала 2000-х годов. Первоначально это были больше фундаментальные исследования, направленные на получение самого клеточного продукта. Затем стали проводиться первые клинические испытания. Сегодня в белорусском законодательстве есть такой термин, как "биомедицинский клеточный продукт", определен порядок применения таких продуктов. Генно-модифицированные клетки на сегодня законодательством использовать не разрешено.