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В Минске на тусовочной Октябрьской развернулась госторговля. Как это выглядит
21.06.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Октябрьской на время Европейских игр
Пользователи в соцсетях обсуждали фотографии: «Это точно не фотошоп?».
Точно. С 21 по 30 июня, пока дорога будет перекрыта, на Октябрьской с 12 до 24 часов
Мероприятие приурочено к Европейским играм.
Агентство «Минск-Новости»
Уточняется, что на ярмарке будут продавать сувениры ручной работы и одежду, также здесь организуют фудкорт от десяти столичных ресторанов. На улице будут работать десять фудтраков.
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Некоторые пользователи в соцсетях сначала подумали, что это фотошоп
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