В Минске на тусовочной Октябрьской развернулась госторговля. Как это выглядит

Источник материала: Tut.by

На улице Октябрьской на время Европейских игр перекрыли дорогу для движения и организовали официальную ярмарку. Фото первых палаток опубликовали в фейсбуке . Посмотрите, как они вписались в современное пространство.



Фото: facebook.com/sasha.dudin.1

Пользователи в соцсетях обсуждали фотографии: «Это точно не фотошоп?».

Точно. С 21 по 30 июня, пока дорога будет перекрыта, на Октябрьской с 12 до 24 часов будут проводить выездную торговлю «в широком ассортименте продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией общественного питания».

Мероприятие приурочено к Европейским играм.



Фото: facebook.com/sasha.dudin.1

Агентство «Минск-Новости» сообщает : организатор ярмарки — «Минсквнешторгинвест» и администрация Ленинского района. Заявки на участие поступили от 25 предприятий как государственной, так и частной форм собственности со всей страны.

Уточняется, что на ярмарке будут продавать сувениры ручной работы и одежду, также здесь организуют фудкорт от десяти столичных ресторанов. На улице будут работать десять фудтраков.