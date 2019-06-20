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В Минске на тусовочной Октябрьской развернулась госторговля. Как это выглядит

21.06.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Октябрьской на время Европейских игр перекрыли дорогу для движения и организовали официальную ярмарку. Фото первых палаток опубликовали в фейсбуке. Посмотрите, как они вписались в современное пространство.


Фото: facebook.com/sasha.dudin.1

Пользователи в соцсетях обсуждали фотографии: «Это точно не фотошоп?».

Точно. С 21 по 30 июня, пока дорога будет перекрыта, на Октябрьской с 12 до 24 часов будут проводить выездную торговлю «в широком ассортименте продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией общественного питания».

Мероприятие приурочено к Европейским играм.


Фото: facebook.com/sasha.dudin.1

Агентство «Минск-Новости» сообщает: организатор ярмарки — «Минсквнешторгинвест» и администрация Ленинского района. Заявки на участие поступили от 25 предприятий как государственной, так и частной форм собственности со всей страны.

Уточняется, что на ярмарке будут продавать сувениры ручной работы и одежду, также здесь организуют фудкорт от десяти столичных ресторанов. На улице будут работать десять фудтраков.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые пользователи в соцсетях сначала подумали, что это фотошоп
 
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