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В Осиповичском районе женщина сама продлила себе больничный, но в бухгалтерии что-то заподозрили

21.06.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В апреле 2019 года 32-летняя жительница деревни Лапичи Осиповичского района принесла в бухгалтерию на работе больничный. Однако там в подлинности документа засомневались и обратились в милицию — и больничный стали изучать эксперты.


Фото: ГКСЭ

После судебной почерковедческой экспертизы стало ясно: в некоторых графах больничного имеются записи, которые выполнены собственноручно пациенткой.

Теперь ей грозит серьезное наказание — вплоть до ограничения свободы сроком до двух лет.

 
 
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В бухгалтерии в подлинности документа засомневались и обратились в милицию - и больничный стали изучать эксперты.
 
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