В Осиповичском районе женщина сама продлила себе больничный, но в бухгалтерии что-то заподозрили

Источник материала: Tut.by

В апреле 2019 года 32-летняя жительница деревни Лапичи Осиповичского района принесла в бухгалтерию на работе больничный. Однако там в подлинности документа засомневались и обратились в милицию — и больничный стали изучать эксперты .



Фото: ГКСЭ

После судебной почерковедческой экспертизы стало ясно: в некоторых графах больничного имеются записи, которые выполнены собственноручно пациенткой.

Теперь ей грозит серьезное наказание — вплоть до ограничения свободы сроком до двух лет.