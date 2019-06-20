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В Осиповичском районе женщина сама продлила себе больничный, но в бухгалтерии что-то заподозрили
21.06.2019 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В апреле 2019 года 32-летняя жительница деревни Лапичи Осиповичского района принесла в бухгалтерию на работе больничный. Однако там в подлинности документа засомневались и обратились в милицию — и больничный стали изучать
После судебной почерковедческой экспертизы стало ясно: в некоторых графах больничного имеются записи, которые выполнены собственноручно пациенткой.
Теперь ей грозит серьезное наказание — вплоть до ограничения свободы сроком до двух лет.
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В бухгалтерии в подлинности документа засомневались и обратились в милицию - и больничный стали изучать эксперты.
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