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В Новой Боровой приготовят 60-килограммовый сырник

21.06.2019 16:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Новой Боровой приготовят 60-килограммовый сырник

22 июня в самом дружном районе Минска – в Новой Боровой – для жителей устроят общесоседский завтрак. Так бренд Danone решил отблагодарить сплоченных белорусских соседей: в честь своего 100-летнего юбилея он развернет на Кедровой площади pop-up-кафе, где всех желающих будут угощать йогуртами и горячими напитками. На десерт – сырник, который гости мероприятия попробуют приготовить прямо во дворе. Начнется завтрак в 10:00 и продлится до 12:00.

Организаторы завтрака решили не ограничиваться йогуртами: специально для мероприятия пригласили поваров из кафе Fellini, которые вместе с дружными соседями Боровой поставят новый кулинарный рекорд. Помочь с приготовлением 60-килограммовой творожной оладушки приглашают всех жителей минского района, которые смогут проснуться в субботу и к 10 утра прийти на Кедровую площадь. С собой нужно захватить кружки, ложки и тарелки: получить бесплатный завтрак можно, только если прийти со своей посудой. Всем, кто придет на мероприятие в пижаме, организаторы обещают сделать приятные подарки.

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня в самом дружном районе Минска – в Новой Боровой – для жителей устроят общесоседский завтрак. Так бренд Danone решил отблагодарить сплоченных белорусских...
 
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