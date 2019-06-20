В Новой Боровой приготовят 60-килограммовый сырник

Источник материала: БелТА

22 июня в самом дружном районе Минска – в Новой Боровой – для жителей устроят общесоседский завтрак. Так бренд Danone решил отблагодарить сплоченных белорусских соседей: в честь своего 100-летнего юбилея он развернет на Кедровой площади pop-up-кафе, где всех желающих будут угощать йогуртами и горячими напитками. На десерт – сырник, который гости мероприятия попробуют приготовить прямо во дворе. Начнется завтрак в 10:00 и продлится до 12:00.

Организаторы завтрака решили не ограничиваться йогуртами: специально для мероприятия пригласили поваров из кафе Fellini, которые вместе с дружными соседями Боровой поставят новый кулинарный рекорд. Помочь с приготовлением 60-килограммовой творожной оладушки приглашают всех жителей минского района, которые смогут проснуться в субботу и к 10 утра прийти на Кедровую площадь. С собой нужно захватить кружки, ложки и тарелки: получить бесплатный завтрак можно, только если прийти со своей посудой. Всем, кто придет на мероприятие в пижаме, организаторы обещают сделать приятные подарки.