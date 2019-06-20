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Команда депутатов парламента сыграла в футбол со сборной районного и городского исполкомов

21.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Команда депутатов парламента сыграла в футбол со сборной районного и городского исполкомов
В Пинске состоялся товарищеский футбольный матч между командами Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Пинских городского и районного исполнительных комитетов. Посвящено мероприятие 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Группа парламентариев провела насыщенный день в нашем городе. Для гостей была организована пешеходная экскурсия по улице Ленина, они посетили СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта и другие объекты ПолесГУ. Для них был организован небольшой митинг у Братской могилы воинов-освободителей в городском парке культуры и отдыха. Депутаты возложили к мемориалу цветы.

На матче, который проходил на открытой площадке Академии футбола, команды приветствовал председатель горисполкома Иван Ребковец. С ответным словом выступил депутат Андрей Юницын. Гости приехали к юным спортсменам с подарками – новенькими мячами.

Игра проходила азартно. Несмотря на то, что наша команда отлично начала поединок и забила два первых гола (их авторы – управделами горисполкома Игорь Берестень и депутат горсовета Михаил Кобринец), итог игры был в пользу гостей – 4:2.

Посмотрите, как был забит первый гол в игре

Как отметил депутат парламента по Пинскому городскому округу Игорь Колб, народные избранники решили в юбилейный год освобождения Беларуси чаще выезжать в регионы, встречаться с людьми, на местах с местными властями обсуждать проблемы. Не менее важной миссией является популяризация здорового образа жизни.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

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