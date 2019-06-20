Время ярких побед

Источник материала: Чырвоны прамень

Во время церемонии открытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» торжественным зажжением пламени в олимпийской чаше завершилась эстафета «Пламя мира», стартовавшая 3 мая в Риме. Огонь Игр был пронесен через восемь стран Европы. Символ соревнований из рук в руки передавали выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, другие известные люди. На минском этапе к эстафете подключились биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино, певец и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун, космонавт Олег Новицкий, композитор Эдуард Ханок, певица Ядвига Поплавская, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, артист Владимир Гостюхин и многие другие.





Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград.

В программу Европейских игр вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.

Олимпийские лицензии в Токио-2020 разыграют в 8 видах спорта: велосипедном, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, лёгкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе, баскетболе 3х3. Исключение составили гимнастика и борьба (отбор пройдёт отдельно), а также пока не включённые в олимпийскую программу самбо и пляжный футбол. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будут задействованы спорткомплекс «Минск-Арена», стадион «Динамо», спорткомплекс «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», спортивно-развлекательный комплекс Falcon Сlub, спортивно-стрелковый комплекс Sporting Club, спортивно-стрелковый комплекс имени маршала С.Тимошенко, Palova Arena, Дворец тенниса, спорткомплекс «Уручье», гребной канал в Заславле, Футбольный манеж (пресс-центр).