ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время ярких побед

21.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Во время церемонии открытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» торжественным зажжением пламени в олимпийской чаше завершилась эстафета «Пламя мира», стартовавшая 3 мая в Риме. Огонь Игр был пронесен через восемь стран Европы. Символ соревнований из рук в руки передавали выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, другие известные люди. На минском этапе к эстафете подключились биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино, певец и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун, космонавт Олег Новицкий, композитор Эдуард Ханок, певица Ядвига Поплавская, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, артист Владимир Гостюхин и многие другие.

Время ярких побед

Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград.
В программу Европейских игр вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис и пляжный футбол.
Олимпийские лицензии в Токио-2020 разыграют в 8 видах спорта: велосипедном, гребле на байдарках и каноэ, каратэ, лёгкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе, баскетболе 3х3. Исключение составили гимнастика и борьба (отбор пройдёт отдельно), а также пока не включённые в олимпийскую программу самбо и пляжный футбол. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.
В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будут задействованы спорткомплекс «Минск-Арена», стадион «Динамо», спорткомплекс «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», спортивно-развлекательный комплекс Falcon Сlub, спортивно-стрелковый комплекс Sporting Club, спортивно-стрелковый комплекс имени маршала С.Тимошенко, Palova Arena, Дворец тенниса, спорткомплекс «Уручье», гребной канал в Заславле, Футбольный манеж (пресс-центр).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время церемонии открытия II Европейских игр на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» торжественным зажжением пламени в олимпийской чаше завершилась...
 
Новости дня
Новости общества
 
Команда депутатов парламента сыграла в футбол со сборной районного и городского исполкомов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика