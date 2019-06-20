Сохранить память

Источник материала: Чырвоны прамень

Темой встречи информационно-пропагандистской группы во главе с председателем райисполкома Л. В. Плешко с трудовым коллективом ОАО «Чистый исток 1872» в минувший вторник стало приближающееся знаковое событие в жизни нашего общества – 75-летие освобождения Республики Беларусь и Чашникского района от немецко-фашистских захватчиков. Состоялся живой, заинтересованный разговор, больше походивший на доверительную беседу.





Память о Великой Отечественной войне непреходящая. Руководство страны трепетно относится к этому. Тому следовать должны и мы. Как непреходящая и боль тех лет, она отзывается в воспоминаниях ветеранов, события тех лет хранит наша память, подчеркнул Л. В. Плешко. Заречная Слобода, Вишенки, Краснолуки, Черея, Лукомль – места массового уничтожения мирных жителей, места нашей скорби. Около трёх тысяч жителей Чашникского района уничтожили фашисты в годы Великой Отечественной. Поддерживать места боевой и воинской славы в надлежащем состоянии – наша святая обязанность, делать это мы должны по долгу благодарной памяти. Дань уважения и те Аллеи памяти, саженцы, которые появляются на местах, связанных с событиями той войны.

Рассказы очевидцев страшных событий военных лет оставляют неизгладимый след в нашей памяти, помогают по – настоящему прочувствовать ужасы военного времени, проникнуться гордостью за ратный подвиг народа. И ценить то, что живём, творим и созидаем мы под мирным небом, наша суверенная Беларусь не дала даже повода усомниться в своих миролюбивых устремлениях. В этом несомненная заслуга Главы государства А. Г. Лукашенко.

Ну а то внимание, с которым слушали присутствующие, благодарность аудитории за общение дают основания полагать: каждый ещё раз задумается о том, что происходит вокруг, посмотрит на повседневность, реально оценит то, что имеем.

***

Не обошли стороной в ходе работы ИПГ и вопросы повседневной деятельности предприятия, перспектив его развития. В современных реалиях, отметил председатель райисполкома Л. В. Плешко, надо рассчитывать на себя и свои силы, на эффективное производство. ОАО «Чистый исток 1872» следует всерьёз подумать о том, что сырьё для производства – тоже дело акционерного общества. Дело ли закупать зерно, например, в Украине (немалые транспортные расходы влекут его удорожание), если производить можно и самому предприятию? В наших условиях реально выращивать по 70 гектаров с гектара – технологии в отрасли сельхозпроизводства нынче продвинутые. А ведь это позволит смотреть спокойнее в завтрашний день. Да и человек в такой ситуации задумается, надо ли за длинным рублём за пределы района и страны подаваться.

Михаил ДЕРЕВЯГО.