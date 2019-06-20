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По делу об избиении гитариста «Ляписа Трубецкого» задержаны трое. Идут допросы

21.06.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Идут допросы трех подозреваемых по делу об избиении гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


Фото: boom-school.by

«Расследование продолжается. Сейчас следователи работают с тремя задержанными по подозрению в совершении преступления, их допрашивают», — сообщила Юлия Гончарова.

Сейчас еще выясняют, что именно произошло в тот вечер, поэтому по какой именно статье УК возбуждено дело, пока не оглашается.

Тем временем издание «Еврорадио» со ссылкой на супругу музыканта пишет, что изъяты записи с камер наблюдения, где видно, как музыканта избивали трое. Борсетка, которая была при нем, пропала. Руслан Владыко до сих пор в коме.

Напомним, 5 июня в реанимацию попал гитарист «Ляписа Трубецкого». Сообщалось, что его жестоко избили и ограбили в столице, он получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. В больницу его якобы доставили после потасовки в одном из баров в микрорайоне Дражня.

Руслан Владыко — легенда белорусской сцены. Основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Сейчас играет в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии.

Тем временем идет расследование другого дела: вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов 18 июня попал в реанимацию с ножевыми ранениями. Ему сделали несколько операций, угроза жизни миновала. Возбуждено дело, хотя сам Наумов уже заверил, что травмы причинил себе сам.

 
 
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