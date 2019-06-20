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По делу об избиении гитариста «Ляписа Трубецкого» задержаны трое. Идут допросы
21.06.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Идут допросы трех подозреваемых по делу об избиении гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
«Расследование продолжается. Сейчас следователи работают с тремя задержанными по подозрению в совершении преступления, их допрашивают», — сообщила Юлия Гончарова.
Сейчас еще выясняют, что именно произошло в тот вечер, поэтому по какой именно статье УК возбуждено дело, пока не оглашается.
Тем временем издание «Еврорадио» со ссылкой на супругу музыканта
Напомним, 5 июня в реанимацию
Руслан Владыко — легенда белорусской сцены. Основатель и автор песен прекратившей свое существование группы «Ляпис Трубецкой». Сейчас играет в рок-группе Trubetskoy (коллектив создали экс-участники «Ляписа Трубецкого» в 2014 году). За 5 лет своего существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов в Беларуси, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции, Германии.
Тем временем идет расследование другого дела: вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов 18 июня попал в реанимацию с ножевыми ранениями. Ему сделали несколько операций, угроза жизни миновала. Возбуждено дело, хотя сам Наумов уже
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