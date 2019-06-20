Вступительная кампания в Беларуси проходит спокойно - Карпенко

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительная кампания в Беларуси проходит спокойно, поводов для сенсаций нет. Об этом сегодня журналистам заявил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Серьезных случаев, нарушений нормативной правовой законодательной базы при проведении вступительной кампании к этому времени не выявлено. "Думаю, и не будет, потому что система уже отлажена. К ней адаптированы все образовательные структуры и госорганы, которые контролируют ход вступительной кампании, сами абитуриенты и родители, - сказал министр. - Никаких поводов для сенсаций мы сегодня здесь не найдем".

Вопросы во время вступительной кампании возникают, но они носят частный характер. По данным министра, восемь человек удалили из пунктов проведения ЦТ за использование мобильных телефонов. Нескольким абитуриентам во время экзамена стало плохо и им по медицинским показаниям разрешили пройти ЦТ в резервные дни.

Министр рассказал, что в Государственную комиссию по контролю за вступительной кампанией обращались абитуриенты, которые зарегистрировались на ЦТ, но не успели внести оплату. Они просили разрешить им пройти ЦТ. Госкомиссия приняла решение в их пользу.

Централизованное тестирование в Беларуси началось 11 июня. На него зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля) можно будет с 30 июня по 2 июля в БГУ. Здесь же пройдет тестирование.-0-