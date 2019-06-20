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Как проводят свои вечера спасатели Борисовщины

21.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Кооператив ПЖСК «Спасатель» по улице Брилевской в городе Борисове, оправдывая свое название, по большей части состоит из семей спасателей Борисовского региона. И именно в этой части города можно чаще всего увидеть людей в форме спасателя – два дома под номерами 50 и 52 объединили под своими крышами семьи работников Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и семьи работников филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

– Мы за здоровый образ жизни, а тем более за активный! – пояснил житель дома №50, а в рабочее время старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Фролов. – Кроме того, мы понимаем насколько важно проводить время со своими детьми и стараемся организовать их досуг так, чтобы было не только интересно, но и полезно.

Праздник получился масштабным и веселым – музыка, спортивная эстафета с забавными и веселыми конкурсами, игра «Крокодил» и в завершении флешмоб. Две команды с символическим названием «101» и «112» достойно прошли все испытания и собрали вокруг себя жителей всех окружающих домов. Скучно не было никому! Все спортивные конкурсы были перемешаны с танцевальными минутками для детворы, а в завершении праздника организаторы наградили участников мероприятия сладкими призами и самостоятельно изготовленными наклейками.

– Своим примером мы хотим показать, что веселиться не сложно и делать это можно «со смыслом», – пояснила главный организатор мероприятия и руководитель клуба юных спасателей-пожарных средней школы №20 г.Борисова «112.by» Ольга Радионова.   

https://minobl.mchs.gov.by/

 
 
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