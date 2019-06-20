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СТУДЕНТЫ БГУ И БНТУ ПОМОГАЮТ ТАМОЖЕННИКАМ ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

21.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Спортивные делегации продолжают прилетать в белорусскую столицу через Национальный аэропорт «Минск». Сегодня сотрудники Минской региональной таможни встретят еще около 1,2 тыс. участников континентального спортивного форума, сообщает инспектор Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК.

Накануне в Национальном аэропорту «Минск» приземлился борт с одной из самых представительных команд – сборной Германии. Прилетели также команды из Литвы и Македонии.

Сотрудникам таможни в аэропорту оказывают помощь более 40 студентов профильной специальности «таможенное дело» из Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Таможенники при их содействии делают прибытие гостей максимально комфортным. Студенты получат отличную языковую практику, встречая гостей из 50 стран, а также окунутся в профессию таможенника.

 
Теги: Минск
 
 
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