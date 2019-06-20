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Ветер перевернул палатки, установленные к Европейским играм возле стадиона «Динамо»

21.06.2019 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле стадиона «Динамо» ветер разбросал палатки, которые установили к Европейским играм.


Напомним, сегодня вечером (21 июня) пройдет торжественное открытие масштабного спортивного события — II Европейских игр. Церемония состоится как раз на стадионе «Динамо».




 
 
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На стадионе «Динамо» как раз сегодня - официальное открытие II Европейских игр
 
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